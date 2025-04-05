Китай хочет прекратить торговую войну: что Пекин предлагает Вашингтону

Министерство иностранных дел Китая заявило, что "рынок сказал свое слово" после того, как США объявили о введении торговых тарифов, и призвали Вашингтон к консультациям. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook написал представитель китайского МИД Го Цзякун.

Китай. Фото: из открытых источников

В МИД Китая отметили, что "торгово-тарифная война, которую США начали против всего мира, является неспровоцированной и неоправданной".

"Рынок сказал свое слово. Пришло время для США прекратить делать неправильные вещи и решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправных консультаций", – обратился китайский представитель к США.

Отметим, ранее Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.

Отмечается, что Министерство торговли Китая обнародовало заявление, в котором раскритиковало новый тарифный режим Соединенных Штатов Америки (США), который "угрожает трудно завоеванному балансу, достигнутому в результате многолетних многосторонних торговых переговоров".

"Это типичный акт одностороннего запугивания", — заявили в ведомстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



