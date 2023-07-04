Китай хочет углубить свои связи с армией РФ: подробности

Китай хочет установить более тесные связи с российскими военными. Такой шаг официальный Пекин намерен продемонстрировать, чтобы показать, что мятеж ЧВК "Вагнер" не может подорвать сотрудничество двух страна и КНР и дальше поддерживает путинский режим. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Министр обороны Китая Ли Шанфу. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу заявил во время переговоров с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, что совместными усилиями обеих сторон отношения между двумя военными и в будущем будут укрепляться. Ведь две страны заинтересованы добиваться нового прогресса и пытаться выйти на новый уровень сотрудничества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Bloomberg пишет, что это добавляет признаки того, что Китай укрепляет связи с РФ после бунта наемников "Вагнера" в прошлом месяце, который представлял наибольшую угрозу правлению российского диктатора Владимира Путина.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что поддерживает действия России по "поддержанию национальной стабильности", а министр иностранных дел Цинь Ган встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Отметим, Китай стал теснее поддерживать связи с РФ с тех пор, как в начале прошлого года Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, и отказался присоединиться к санкциям, введенным США в связи с войной.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, поскольку их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Министр обороны Китая попал под санкции США в 2018 году из-за покупки российского оружия, и Китай отказался возобновить военный диалог на высоком уровне с США до тех пор, пока эти ограничения не будут сняты.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего добивается Китай, помогая РФ в войне – стоит ли ждать еще большей активизации.