Чего добивается Китай, помогая РФ в войне – стоит ли ждать еще большей активизации

Россияне активно продолжают использовать для ударов по Украине иранские дроны, а производить их помогает Китайская Народная Республика (КНР). В материале The Wall Street Journal сообщается, что об этом идет речь в расследовании британской группы Conflict Armament Research, которая занимаются отслеживанием цепочек поставок вооружений. Что можно сказать на данный момент о китайской угрозе в ракурсе российско-украинского войны и в принципе глобального противостояния? Рискнет ли Пекин помогать Москве больше, чем уже делает, а также попытаться устроить собственную "победоносную войну" с тем же Тайванем, в районе которого он периодически устраивает стрельбу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Похоже, сам Китай не определился, в какую сторону будет двигаться

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно поясняет, что каждая из стран в условиях российско-украинской войны, изменения балансов, глобальных потрясений, будет пытаться это использовать в свою пользу.

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"Сейчас происходят большие трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – отмечает она. – Все видят, что Китай хочет стать не только экономически, но и политически сильным геополитическим игроком. Что на фоне усиления связки КНР — РФ, Северная Корея — Иран, очень настораживает другие страны. Южная Корея, Япония об этом говорят открыто, выделяя всё больше средств на свою оборону. И становясь еще большими союзниками США".

Вопрос в том, продолжает аналитик, какие именно интересы преследует Китай. Если хочет зафиксировать свою растущую геополитическую роль, став участником глобальных процессов, в том числе по прекращению российско-украинской войны на справедливых условиях – это одно. А, если желает просто использовать ситуацию для противостояния, уже на новом витке, с Западом (начав, к примеру, военные действия против Тайваня) – это совсем другое.

"Пока, похоже, сам Китай не определился, в какую сторону будет двигаться, – считает Олеся Яхно. – Но то, что амбиции его растут, видно. В том числе по заходу КНР в страны Центральной Азии, где ослабевает российское влияние. Казахстан, другие страны, видят именно в Китае гарантии своей безопасности. А потому он заходит не просто в какие-то экономические сферы, но и в сферу безопасности. Постепенно замещая тут РФ. Китай четко дает понять, что готов стать лидером на Евразийском континенте. И это воспринимается Западом как риск. Недаром во всех новых доктринах НАТО, США, ЕС, чуть ли не впервые сформулировано, что Китай представляет угрозу, с которой в перспективе может столкнуться Запад".

Запад может перекрыть поставки китайских компонентов, если будет давить на страны-посредники

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

"Причастность Китая к производству иранских дронов на данный момент не доказана. Наличие там китайских составляющих указывает лишь на то, что Иран может где-то их закупать – как напрямую, так и в странах-посредниках".

По мнению эксперта, Китай явно не хочет публично поставлять в РФ оружие. Но, скорее всего, делает это через третьи страны (те же Казахстан, Грузию, Турцию).

"Будет ли Китай помогать России еще больше, зависит от того, увидит ли он в этом возможность заработать политические и экономические дивиденды. Но, опять таки, вряд ли Пекин станет делать это напрямую, – считает Тарас Березовец. – Может ли Запад перекрыть такие поставки? Может, если будет давить на страны-посредники. К примеру, попытка РФ получать необходимые компоненты или дроны целиком транзитом через Армению – провалилась".

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