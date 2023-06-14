Чего добивается Китай, помогая РФ в войне – стоит ли ждать еще большей активизации

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россияне активно продолжают использовать для ударов по Украине иранские дроны, а производить их помогает Китайская Народная Республика (КНР). В материале The Wall Street Journal сообщается, что об этом идет речь в расследовании британской группы Conflict Armament Research, которая занимаются отслеживанием цепочек поставок вооружений. Что можно сказать на данный момент о китайской угрозе в ракурсе российско-украинского войны и в принципе глобального противостояния? Рискнет ли Пекин помогать Москве больше, чем уже делает, а также попытаться устроить собственную "победоносную войну" с тем же Тайванем, в районе которого он периодически устраивает стрельбу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно поясняет, что каждая из стран в условиях российско-украинской войны, изменения балансов, глобальных потрясений, будет пытаться это использовать в свою пользу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Вопрос в том, продолжает аналитик, какие именно интересы преследует Китай. Если хочет зафиксировать свою растущую геополитическую роль, став участником глобальных процессов, в том числе по прекращению российско-украинской войны на справедливых условиях – это одно. А, если желает просто использовать ситуацию для противостояния, уже на новом витке, с Западом (начав, к примеру, военные действия против Тайваня) – это совсем другое.
Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:
По мнению эксперта, Китай явно не хочет публично поставлять в РФ оружие. Но, скорее всего, делает это через третьи страны (те же Казахстан, Грузию, Турцию).
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Путина – чего уже начал бояться диктатор.
Обсуждения
Новости