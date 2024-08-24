Китай и Беларусь договорились усилить сотрудничество в сфере торговли, безопасности, энергетики и финансов.

Китай и Беларусь усиливают сотрудничество. Фото из отрытых источников

Как отмечается в совместном заявлении после встречи премьер-министра Китая Ли Цяна с состоявшимся в Минске премьер-министром Беларуси Романом Головченко, обе страны также усилят сотрудничество в промышленных цепях поставок и продолжат содействовать развитию торговли, чтобы снизить потери для обоих сторон.

Отмечается, что Беларусь намерена углубить сотрудничество с мегаполисом Гуандун-Гонконг-Макао, охватывающим девять городов, включая Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чжухай.

Как известно, Беларусь одной из первых откликнулась на китайскую инициативу "Один пояс, один путь", поэтому Ли во время визита в Минск подчеркнул, что китайско-белорусские отношения остаются динамичными на протяжении последних 32 лет, несмотря на "меняющийся международный ландшафт".

Издание напомнило, что Китай является вторым по величине торговым партнером Беларуси и его крупнейшим торговым партнером в Азии. В частности, двусторонний товарооборот между странами в 2023 году превысил $8,4 млрд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.