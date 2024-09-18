Китай и Индия на саммите БРИКС могут подсунуть Украине «свинью»: о чем речь

Украина готовится к проведению второго саммита мира, запланированного на ноябрь 2024 года. Однако конкретные детали остаются неизвестными, и ожидается, что на пути к положительному результату могут появиться различные "персонажи", которые будут пытаться помешать этому процессу, сообщил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко.

Индия и Китай

Он также отметил, что параллельно Китай вместе с Бразилией продвигают свой так называемый "мирный план", фактически предусматривающий заморозку войны. По словам китайских представителей, их план уже якобы поддержали 110 стран.

Фесенко подчеркнул, что цифра в 110 стран отражает скорее абстрактную поддержку определенной позиции, а сам план Китая и Бразилии также довольно общий. Политолог отметил, что инициативу поддержали несколько африканских государств, которые в то же время нередко могут поддерживать противоположные позиции.

"Пока я по этому поводу спокойно отношусь. Но в отношении китайской инициативы может возникнуть нечто более серьезное. На саммите БРИКС те же Китай и Индия могут инициировать проведение конференции, которая будет альтернативой Саммиту мира. Это будет вызов. К этому нужно готовиться", – отметил политолог.

Также, по его словам, есть вероятность того, что Саммит мира не удастся организовать в запланированные сроки, и его могут перенести на несколько месяцев. По мнению политолога, главное – достижение конкретных результатов, а не точная дата проведения мероприятия.

Напомним, что первый саммит мира планировали провести еще в прошлом году с целью объединить максимальное количество стран для поддержки украинской формулы мира. Однако реализация этой идеи испытала трудности из-за связей некоторых стран с Россией или влияния Китая. Концепцию саммита сузили, и только в январе было определено место проведения, а само мероприятие состоялось в июне.

Фесенко добавил, что повестка дня и место проведения второго саммита, вероятно, будут определяться уже после президентских выборов в США. Он подчеркнул, что ключевым остается именно результат, а не дата проведения саммита.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США хочет наладить отношения с РФ и вернуть ее в мировое сообщество.



