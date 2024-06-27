Китай и Украина могут найти общий язык: что для этого нужно

Возможно предстоящий Китайский саммит мира может быть согласован с партнерами Украины. На таком саммите Запад и Китай могут договариваться о совместном видении завершения войны в Украине, заявил политический эксперт Валерий Клочок.

Отношения Китая и Украины на низком уровне. Фото из открытых источников

"Не исключено, что инициированный Китаем саммит мира, который может быть проведен, например, в Сингапуре, может быть согласован с Западом. На этом саммите Запад и Китай могут договариваться о завершении войны в Украине. Не зря Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина готовит следующий саммит мира, на котором готова рассмотреть все инициативы о прекращении войны. Вероятно, речь может идти о Китайском саммите мира. Таким образом, Украина может продвигать идею Запада о сближении с Пекином", – сказал Валерий Клочок.

При этом эксперт отметил, что все очевиднее становятся разногласия в отношениях между Китаем и Россией, так как Пекин предложил собственную формулу мира, которая не в полной мере устраивает Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выстраивать собственную политику в отношении Китая, несмотря на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. "В сотрудничестве с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику по отношению к Китаю, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако за последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась. Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3. Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.