Китай ищет замену Путину: к кому присматривается Си

Лиля Воробьева
Китай может рассматривать возможность замены российского диктатора Владимира Путина, на что указывает срочный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекин для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Мишустин и Си (фото из открытых источников)
Как отметил политолог Игорь Чаленко, пока Путин пытается скрыть кризис в двусторонних отношениях, Китай активно работает над собственными сценариями. В Пекине рассматривают Мишустина как возможного преемника действующего русского правителя.
Политолог не исключает, что визит Мишустина является намеком от Пекина Москве о необходимости запуска операции "преемник". В то же время Китай не будет торопиться с такими действиями, ведь слабость Путина выгодна Пекину. Однако сигнал о готовности к возможной смене власти был подан достаточно четко.
Политолог Алексей Буряченко отмечает, что поездка Мишустина состоялась сразу после первой за шесть лет личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, что выглядит как попытка скрыть провал коммуникации между Москвой и Пекином.
По словам эксперта, такая поспешность свидетельствует об отсутствии реального диалога между Россией и Китаем. Более того, она демонстрирует, что Путин не уверен в сохранении статуса Китая как стратегического партнера РФ.
