logo

BTC/USD

103931

ETH/USD

3448.8

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай ищет замену Путину: к кому присматривается Си
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай ищет замену Путину: к кому присматривается Си

Владимир Путин пытается скрыть кризис в отношениях с Китаем, считает Игорь Чаленко.

5 ноября 2025, 23:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева








Китай может рассматривать возможность замены российского диктатора Владимира Путина, на что указывает срочный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекин для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Китай ищет замену Путину: к кому присматривается Си

Мишустин и Си (фото из открытых источников)

Как отметил политолог Игорь Чаленко, пока Путин пытается скрыть кризис в двусторонних отношениях, Китай активно работает над собственными сценариями. В Пекине рассматривают Мишустина как возможного преемника действующего русского правителя.

"Мишустин же рассматривается именно Китаем как преемник Путина. И самые большие такие перспективы как раз рисовали не Путину, не в заявлениях там Путина и Си, а именно уже в рамках визита нынешнего российского премьер-министра", – отметил эксперт.

Политолог не исключает, что визит Мишустина является намеком от Пекина Москве о необходимости запуска операции "преемник". В то же время Китай не будет торопиться с такими действиями, ведь слабость Путина выгодна Пекину. Однако сигнал о готовности к возможной смене власти был подан достаточно четко.

Политолог Алексей Буряченко отмечает, что поездка Мишустина состоялась сразу после первой за шесть лет личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, что выглядит как попытка скрыть провал коммуникации между Москвой и Пекином.

По словам эксперта, такая поспешность свидетельствует об отсутствии реального диалога между Россией и Китаем. Более того, она демонстрирует, что Путин не уверен в сохранении статуса Китая как стратегического партнера РФ.

"Больше всего по самолюбию Путина ударило то, что завершение российско-украинской войны они обсуждали без России, без Путина", – подытожил Буряченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай резко ответил на угрозы Трампа по военному вторжению в Нигерию . Китай решительно выступил против любых попыток США вмешиваться во внутренние дела Нигерии после заявлений американского президента Дональда Трампа о возможном военном вторжении. Пекин призвал Вашингтон не использовать вопросы религии и прав человека как повод для давления на африканские государства.

Представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга отреагировала на слова Трампа и заявила, что Китай поддерживает Нигерию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости