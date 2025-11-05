Китай ищет замену Путину: к кому присматривается Си



















Китай может рассматривать возможность замены российского диктатора Владимира Путина, на что указывает срочный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекин для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Мишустин и Си (фото из открытых источников)

Как отметил политолог Игорь Чаленко, пока Путин пытается скрыть кризис в двусторонних отношениях, Китай активно работает над собственными сценариями. В Пекине рассматривают Мишустина как возможного преемника действующего русского правителя.

"Мишустин же рассматривается именно Китаем как преемник Путина. И самые большие такие перспективы как раз рисовали не Путину, не в заявлениях там Путина и Си, а именно уже в рамках визита нынешнего российского премьер-министра", – отметил эксперт.

Политолог не исключает, что визит Мишустина является намеком от Пекина Москве о необходимости запуска операции "преемник". В то же время Китай не будет торопиться с такими действиями, ведь слабость Путина выгодна Пекину. Однако сигнал о готовности к возможной смене власти был подан достаточно четко.

Политолог Алексей Буряченко отмечает, что поездка Мишустина состоялась сразу после первой за шесть лет личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, что выглядит как попытка скрыть провал коммуникации между Москвой и Пекином.

По словам эксперта, такая поспешность свидетельствует об отсутствии реального диалога между Россией и Китаем. Более того, она демонстрирует, что Путин не уверен в сохранении статуса Китая как стратегического партнера РФ.

"Больше всего по самолюбию Путина ударило то, что завершение российско-украинской войны они обсуждали без России, без Путина", – подытожил Буряченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай резко ответил на угрозы Трампа по военному вторжению в Нигерию . Китай решительно выступил против любых попыток США вмешиваться во внутренние дела Нигерии после заявлений американского президента Дональда Трампа о возможном военном вторжении. Пекин призвал Вашингтон не использовать вопросы религии и прав человека как повод для давления на африканские государства.

Представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга отреагировала на слова Трампа и заявила, что Китай поддерживает Нигерию.