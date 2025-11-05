logo_ukra

Китай шукає заміну Путіну: до кого придивляється Сі

Володимир Путін намагається приховати кризу у відносинах із Китаєм, вважає Ігор Чаленко.

5 листопада 2025, 23:20
Лиля Воробьева








Китай може розглядати можливість заміни російського диктатора Володимира Путіна, на що вказує терміновий візит прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна до Пекіна для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Китай шукає заміну Путіну: до кого придивляється Сі

Мішустін і Сі (фото з відкритих джерел)

Як зазначив політолог Ігор Чаленко, поки Путін намагається приховати кризу у двосторонніх відносинах, Китай активно працює над власними сценаріями. У Пекіні розглядають Мішустіна як можливого наступника чинного російського правителя.

"Мішустін же розглядається саме Китаєм як наступник Путіна. І найбільші такі перспективи якраз малювали не Путіну, не в заявах там Путіна і Сі, а саме вже в рамках візиту нинішнього російського прем'єр-міністра", – зазначив експерт.

Політолог не виключає, що візит Мішустіна є натяком від Пекіна Москві про необхідність запуску операції "наступник". Водночас Китай не квапитиметься з такими діями, адже слабкість Путіна вигідна Пекіну. Проте сигнал про готовність до можливої зміни влади було подано доволі чітко.

Політолог Олексій Буряченко наголошує, що поїздка Мішустіна відбулася одразу після першої за шість років особистої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна, що виглядає як спроба приховати провал комунікації між Москвою та Пекіном.

За словами експерта, така поспішність свідчить про відсутність реального діалогу між Росією і Китаєм. Ба більше, вона демонструє, що Путін не впевнений у збереженні статусу Китаю як стратегічного партнера РФ.

"Найбільше по самолюбству Путіна вдарило те, що завершення російсько-української війни вони обговорювали без Росії, без Путіна", – підсумував Буряченко.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Китай різко відповів на погрози Трампа щодо військового вторгнення в НігеріюКитай рішуче виступив проти будь-яких спроб США втручатися у внутрішні справи Нігерії після заяв американського президента Дональда Трампа про можливе військове вторгнення. Пекін закликав Вашингтон не використовувати питання релігії та прав людини як привід для тиску на африканські держави.

 Речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу відреагувала на слова Трампа та заявила, що Китай підтримує Нігерію.
 



