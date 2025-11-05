Китай різко відповів на погрози Трампа щодо військового вторгнення в Нігерію

Китай рішуче виступив проти будь-яких спроб США втручатися у внутрішні справи Нігерії після заяв американського президента Дональда Трампа про можливе військове вторгнення. Пекін закликав Вашингтон не використовувати питання релігії та прав людини як привід для тиску на африканські держави.

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото з відкритих джерел

Речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу відреагувала на слова Трампа та заявила, що Китай підтримує Нігерію.

"Як всебічний стратегічний партнер Нігерії, Китай рішуче підтримує нігерійський уряд у його веденні народу шляхом розвитку, який відповідає національним реаліям Нігерії. Ми виступаємо проти втручання будь-якої країни у внутрішні справи інших країн під приводом релігії та прав людини. Ми виступаємо проти безпідставних погроз санкціями та застосування сили", — сказала Мао Нін.

Ця реакція прозвучала після того, як Дональд Трамп, коментуючи ситуацію в Нігерії, звинуватив уряд у переслідуванні християн і пригрозив "збройними діями". За словами Трампа, Вашингтон може зупинити фінансову допомогу Абуджі, якщо влада країни "не забезпечить захист релігійних меншин".

У Конгресі США висловили підтримку Трампу. Конгресмен-республіканець Райлі М. Мур заявив, що Америка "не дозволить Китаю диктувати зовнішню політику США" і має моральний обов’язок "захищати християн у Нігерії".

Водночас Нігерія відкинула звинувачення Трампа. Президент Бола Тінубу наголосив, що країна гарантує свободу віросповідання, а втручання держави у релігійні конфлікти заборонене конституцією.

Китай має значний економічний вплив у Нігерії, яка є ключовим партнером у ініціативі "Один пояс, один шлях" в Африці. З 2023 року китайські компанії інвестували понад 1,3 млрд доларів у нігерійську літієву промисловість, а також у проєкти з енергетики та інфраструктури.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Білий дім опублікував фото з Сі Цзіньпіном, яких не побачать у Китаї.

Також "Коментарі" писали, що Трамп пригрозив військовим вторгненням США до Африки.