Китай из-за строгих карантинных ограничений столкнулся с нехваткой пищи

Жители китайского города Сиань переживают суровый карантин из-за коронавируса, владельцы бизнеса страдают из-за закрытия заведений, а некоторые люди жалуются на трудности с поиском пищи. Об этом сообщает Fox News.

Государственные служащие дезинфицируют рабочий пост с табличкой у жилого квартала города Сиань - Fox News

Строгие меры по сдерживанию вспышек распространены в Китае, который до сих пор поддерживает политику борьбы с каждым случаем COVID-19 даже после того, как многие другие страны решили попробовать жить с вирусом. Но карантин, введенный 23 декабря в Сиане, является одним из самых строгих в стране с момента обнаружения вируса в 2020 году в Ухане и его окрестностях.

Во вторник, 4 января, власти объявили, что еще один город, Ючжоу в провинции Хэнань, был заблокирован после обнаружения только трех бессимптомных случаев.

"Нельзя покинуть дом, а покупать еду в Интернете становится все труднее", – сказал один из жителей Сианя.

Чжан Каню, эксперт из группы по предотвращению эпидемии и контроля над эпидемией Государственного совета, признал, что "в общинах может возникнуть давление в сфере поставок". Но его цитирует официальное информационное агентство Синьхуа: "Правительство приложит все усилия, чтобы координировать ресурсы для обеспечения людей предметами первой необходимости и медицинскими услугами".

Блокировка в Сиане сначала позволяла людям выходить из дома каждые два дня, чтобы покупать основные товары, но с тех пор ограничения усилили, хотя правила отличаются в зависимости от тяжести вспышки в каждом районе. Некоторым людям вообще запрещено выходить на улицу, им нужно доставлять товар домой. Люди могут покинуть город только по специальному разрешению.

В последние дни людей в Сиане можно было увидеть только на рынках, обслуживаемых работниками в белых защитных костюмах от головы до ног. Общественные волонтеры также посещают дома людей и приносят еду.

Однако напряжение начинает проявляться и жители все чаще жалуются на то, что они не могут найти необходимые вещи.

В онлайн-дневнике на популярном сайте Weixin писатель из Сианя сказал, что после первой волны паники и закрытия рынков жители вскоре начали искать еду в Интернете.

"В это время материального излишка, когда все пытаются похудеть, найти достаточно пищи вдруг стало сложной задачей", – написал писатель Цзян Сюэ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай начал операцию "замкнутый цикл" за месяц до Олимпийских игр.

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