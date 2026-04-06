Китай казнил гражданина Франции: Париж резко отреагировал

В Китае казнили гражданина Франции, осужденного за контрабанду наркотиков. Власти Франции заявили о серьезных нарушениях во время судебного разбирательства и выразили сожаление по поводу того, что защите не позволили участвовать в последнем слушании.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

По информации посольства Китая во Франции, казненный 62-летний Чан Тао Фуми получил смертный приговор после продолжительного судебного процесса. Мужчину задержали еще в 2005 году в рамках масштабной операции против наркотрафика. После этого он провел в китайских тюрьмах более двух десятилетий.

Следствие утверждало, что Фуми был причастен к контрабанде наркотиков на 100 миллионов юаней (около 15 миллионов долларов). По версии китайских правоохранителей, речь шла об организации производства, транспортировки и продажи метамфетамина.

В 2007 году суд приговорил его к пожизненному заключению, однако уже через несколько лет приговор был пересмотрен, и суд в городе Гуанчжоу вынес смертную казнь.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что "глубоко сожалеет" из-за обстоятельств дела. По данным дипломатов, адвокатам осужденного не разрешили присутствовать на финальном судебном слушании, что, по мнению Парижа, нарушает базовые процессуальные права.

Китай известен одними из самых строгих в мире законов по наркотикам. Смертная казнь применяется не только к гражданам страны, но и к иностранцам, признанным виновными в контрабанде больших объемов наркотических веществ. По оценкам правозащитной организации Dui Hua Foundation, в начале 2000-х годов в Китае ежегодно казнили около 12 тысяч человек, в то время как в последние годы эта цифра сократилась примерно до 2400.

