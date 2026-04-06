Китай стратив громадянина Франції: Париж різко відреагував

У Китаї стратили громадянина Франції, засудженого за контрабанду наркотиків. Влада Франції заявила про серйозні порушення під час судового розгляду та висловила жаль через те, що захисту не дозволили брати участь в останньому слуханні.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

За інформацією посольства Китаю у Франції, страчений 62-річний Чан Тао Фумі отримав смертний вирок після тривалого судового процесу. Чоловіка затримали ще у 2005 році в межах масштабної операції проти наркотрафіку. Після цього він провів у китайських в’язницях понад два десятиліття.

Слідство стверджувало, що Фумі був причетний до контрабанди наркотиків на 100 мільйонів юанів (приблизно 15 мільйонів доларів). За версією китайських правоохоронців, йшлося про організацію виробництва, транспортування та продажу метамфетаміну.

У 2007 році суд засудив його до довічного ув’язнення, однак уже через кілька років вирок було переглянуто, і суд у місті Гуанчжоу ухвалив смертну кару.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що "глибоко шкодує" через обставини справи. За даними дипломатів, адвокатам засудженого не дозволили бути присутніми на фінальному судовому слуханні, що, на думку Парижа, порушує базові процесуальні права.

Китай відомий одними з найсуворіших у світі законів щодо наркотиків. Смертна кара застосовується не лише до громадян країни, а й до іноземців, яких визнають винними у контрабанді великих обсягів наркотичних речовин. За оцінками правозахисної організації Dui Hua Foundation, на початку 2000-х років у Китаї щорічно страчували близько 12 тисяч людей, тоді як у останні роки ця цифра скоротилася приблизно до 2400.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Китаї стратили чоловіка та його коханку, які викинули двох дітей з 15 поверху.

Також "Коментарі" писали, що російському туристу загрожує смертна кара через розстріл.