Китай предупредил спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти не встречаться с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Лидер Тайваня должна сделать короткую остановку в Соединенных Штатах после посещения стран Центральной Америки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AFP.

Президент Тайваня Цай Инвень. Фото из открытых источников

Президент Тайваня Цай Инвэнь после посещения Гватемалы и Белиза планирует встретиться со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии. Визит в США тайваньского лидера не нравится Китаю. В США же это называют не визитом Цай Инвэнь в Соединенные Штаты, а транзитом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Китай выступает против того, чтобы Соединенные Штаты организовывали транзит Цай Инвэнь через свою территорию, и категорически против встречи между спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, третьим по рангу чиновником США, и Цай Инвэнь. Это серьезно нарушает принцип "одного Китая", а также серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая", — сказала спикер МИД Китая Мао Нин.

Китай утверждает, что демократический остров Тайвань является частью его территории, которая однажды будет отвоевана, и в соответствии с принципом "одного Китая" ни одна страна не может поддерживать официальные связи с Тайванем.

Напомним, что в прошлом году визит на Тайвань спикерки Палаты представителей США в 2022 году вызвал в серьезную критику со стороны Китая. Руководство КНР после визита решило организовать военные учения вблизи демократического острова как предупреждение против подобных действий в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о явлениях Си Цзиньпина о готовности к войне и военном сотрудничестве с РФ: к чему готовиться Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что сестра Ким Чен Ина обвиняет Украину в "безрассудной ядерной мечте".