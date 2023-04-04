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Китай критикует США и заявляет о подрыве своей территориальной целостности

Китай предупредил США о подрыве своего суверенитета и территориальной целостности из-за встречи с лидером Тайваня.

сегодня, 12:05
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Автор:

Slava Kot

Китай предупредил спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти не встречаться с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Лидер Тайваня должна сделать короткую остановку в Соединенных Штатах после посещения стран Центральной Америки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AFP.

Китай критикует США и заявляет о подрыве своей территориальной целостности

Президент Тайваня Цай Инвень. Фото из открытых источников

Президент Тайваня Цай Инвэнь после посещения Гватемалы и Белиза планирует встретиться со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии. Визит в США тайваньского лидера не нравится Китаю. В США же это называют не визитом Цай Инвэнь в Соединенные Штаты, а транзитом.


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"Китай выступает против того, чтобы Соединенные Штаты организовывали транзит Цай Инвэнь через свою территорию, и категорически против встречи между спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, третьим по рангу чиновником США, и Цай Инвэнь. Это серьезно нарушает принцип "одного Китая", а также серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая", — сказала спикер МИД Китая Мао Нин.

Китай утверждает, что демократический остров Тайвань является частью его территории, которая однажды будет отвоевана, и в соответствии с принципом "одного Китая" ни одна страна не может поддерживать официальные связи с Тайванем.

Напомним, что в прошлом году визит на Тайвань спикерки Палаты представителей США в 2022 году вызвал в серьезную критику со стороны Китая. Руководство КНР после визита решило организовать военные учения вблизи демократического острова как предупреждение против подобных действий в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о явлениях Си Цзиньпина о готовности к войне и военном сотрудничестве с РФ: к чему готовиться Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что сестра Ким Чен Ина обвиняет Украину в "безрассудной ядерной мечте".



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Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20230404-china-says-tsai-mccarthy-meeting-will-further-damage-sino-us-relations
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