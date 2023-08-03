Китай меняет свою позицию по войне в Украине – WSJ

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Slava Kot
Си Цзиньпин. Фото из открытых источников
Китай меняет свою позицию по отношению к Украине и готовится отправить делегацию в Саудовскую Аравию, где пройдет встреча с более чем 30 странами по решению войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
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Согласно информации американского издания WSJ, в КНР замечают все большие риски из-за войны в Украине, которую развязала Россия. Китай ранее заявлял, что сохраняет нейтралитет, чем помогает наполнять бюджет РФ.
Однако ситуация изменилась из-за выхода России с Черноморской зерновой инициативы, которая позволяла Украине отправлять зерно на три континента: Африка, Азия и Европа. Одним из крупнейших импортеров украинского зерна был Китай, который из-за блокирования и постоянных атак на украинскую портовую инфраструктуру не получает зерно.
Также Китай увидел слабость Путина против которого восстал в начале июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Издание WSJ делает вывод, что Китай меняет свою позицию по поводу войны в Украине и собирается рассмотреть "формулу мира" для завершения войны между Украиной и Россией. КНР намерена прислать свою делегацию в Саудовскую Аравию, где могут состояться первые шаги по реализации мирного плана.
Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на решение США отправить кассетные боеприпасы в Украину.
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