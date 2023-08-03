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Китай меняет свою позицию по войне в Украине – WSJ

В КНР готовят делегацию, которая поедет на встречу стран, где состоятся первые шаги по реализации мирного плана по отношению к войне в Украине.

сегодня, 17:35
Автор:
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Slava Kot
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Китай меняет свою позицию по войне в Украине – WSJ

Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Китай меняет свою позицию по отношению к Украине и готовится отправить делегацию в Саудовскую Аравию, где пройдет встреча с более чем 30 странами по решению войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.


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Согласно информации американского издания WSJ, в КНР замечают все большие риски из-за войны в Украине, которую развязала Россия. Китай ранее заявлял, что сохраняет нейтралитет, чем помогает наполнять бюджет РФ. 

Однако ситуация изменилась из-за выхода России с Черноморской зерновой инициативы, которая позволяла Украине отправлять зерно на три континента: Африка, Азия и Европа. Одним из крупнейших импортеров украинского зерна был Китай, который из-за блокирования и постоянных атак на украинскую портовую инфраструктуру не получает зерно.

Также Китай увидел слабость Путина против которого восстал в начале июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Издание WSJ делает вывод, что Китай меняет свою позицию по поводу войны в Украине и собирается рассмотреть "формулу мира" для завершения войны между Украиной и Россией. КНР намерена прислать свою делегацию в Саудовскую Аравию, где могут состояться первые шаги по реализации мирного плана. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на мирные переговоры по войне в Украине, куда не пригласили Россию. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет внимательно следить за ходом событий в Саудовской Аравии.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на решение США отправить кассетные боеприпасы в Украину.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/a-drawn-out-ukraine-war-opens-new-risks-for-china-e5fe8b7c?mod=Searchresults_pos1&page=1
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