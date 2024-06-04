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Китай мог бы с легкостью остановить войну РФ против Украины: почему это не делает

Китай мог бы легко и давно остановить захватническую войну России против Украины, но не делает этого, отмечает политический эксперт Валерий Дымов. Просто Китай является главным бенефициаром этой войны

сегодня, 20:10
Автор:
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Ткачик Олеся
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Китай фактически не только сам не участвует в саммите мира в Швейцарии, но и помогает России его торпедировать из-за своего влияния на страны Глобального юга, которые он сделал зависимыми от своих денег, запугал или связал обязательствами, отметил в Фейсбуке руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов.

Китай мог бы с легкостью остановить войну РФ против Украины: почему это не делает

Китай и Россия

По его словам, именно Китай толерировал перенос саммита БРИКС на даты, выгодные кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а также создает альтернативные саммиту мира площадки для продвижения российских нарративов и повестки дня, которая, так или иначе, но является антиукраинской.

На самом деле, отмечает Димов, Китай при желании мог легко прекратить войну России против Украины.

"Китай мог бы ее легко и давно прекратить – без его поддержки и без поддержки тех, на кого Китай влияет – прежде всего, режимов Ирана и северной Кореи, Россия не продержалась бы и тех "двух-трех недель". Но именно поэтому Китай этого не делает. Он – бенефициар этой войны",
– подчеркнул эксперт и добавил, что Украина должна исходить именно из этого.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по мнению западных политиков и дипломатов, Китай фактически выбрал сторону в войне. Он помогает террористической России выжить экономически, а также передает ей товары так называемого двойного назначения, которые она использует для производства оружия. Кроме того, была информация о том, что Китай готовится передать РФ летальное оружие. Впрочем, дипломаты Китая традиционно опровергают информацию о том, что они помогают РФ в ее захватнической войне против Украины.

Кроме того, Китай категорически опровергает информацию о том, что он пытается сорвать саммит мира.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028iN5Xwa6s8fm8tZ9WwXCxCzoxrh2nYKotVTtQ1gVhsreBb2SfeNsYaJRUenWXu69l&id=100001241011912
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