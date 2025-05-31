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Китай молчать не стал: чем ответил на выпады Макрона

Китай критикует Макрона за то, что он связывает оборону Украины с угрозами Тайваня

сегодня, 13:52
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Кравцев Сергей

Пекин раскритиковал как "двойные стандарты" попытки связать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения, намекая на речь французского президента Эммануэля Макрона в Сингапуре в пятницу вечером. Об этом пишет Reuters.

Китай молчать не стал: чем ответил на выпады Макрона

Китай и Франция. Фото из открытых источников

В рамках более широкой речи о рисках раскола между Китаем и США Макрон заявил на оборонной встрече "Диалога Шангри-Ла", что если России будет разрешено беспрепятственно захватить любую часть Украины, то "что тогда может произойти на Тайване?".

Посольство Китая в Сингапуре в своей заметке на Facebook заявило, что сравнение вопроса Тайваня с вопросом Украины является "неприемлемым".

"Эти два вопроса разные по своей природе и совсем нельзя сравнивать", – говорится в заметке, в которой отмечается, что Тайвань является сугубо внутренним делом Китая.

"Если кто-то пытается осудить "двойные стандарты" с помощью двойных стандартов, единственный результат, который мы можем получить, – это все еще двойные стандарты", – говорится в сообщении.

В сообщении посольства нет упоминания о президенте Франции, но есть более, чем красноречивый намек, что именно о нем речь и идет, ведь сообщение подкреплено фотографией, на которой Макрон выступает на мероприятии.

Ранее Пекин уже отправлял министров обороны и других высокопоставленных военных чиновников на ежегодную встречу, которая завершается в воскресенье, но в этом году отправил относительно небольшую делегацию военных академиков.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усилил военное и политическое давление, чтобы отстаивать эти претензии, в том числе увеличив интенсивность военных учений, заявляя, что остров является одной из его провинций, которая не имеет права называться государством.

Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина, заявляя, что только народ острова может решать свое будущее.

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Источник: https://www.reuters.com/world/china/china-bristles-macron-linking-ukraine-defence-taiwan-threats-2025-05-31/
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