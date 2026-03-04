Китай может еще ближе сблизиться с РФ: что об этом говорит

Обострение на Ближнем Востоке может значительно изменить геополитический баланс, еще более сблизив Китай с Россией. Об этом сообщает Financial Times. Пекин оказался перед риском потери дешевых поставок иранской нефти и новых потрясений на глобальных энергорынках.

Китай. Фото: из открытых источников

Китай – крупнейший импортер нефти и газа в мире. Около 13% сырой нефти он получает из Ирана, а треть всего нефтяного импорта и четверть поставок газа проходят через Ормузский пролив. После ударов США и Израиля по Ирану, судоходство там фактически остановилось, что создало беспрецедентный вызов для энергетической стратегии Пекина.

На фоне расширения конфликта правительство Си Цзиньпин, вероятно, активизирует сотрудничество с Москвой, несмотря на риски чрезмерной зависимости. Россия уже является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай – ее доля составляет 20%. Аналитики считают, что кризис может еще больше усугубить энергетический союз двух стран – как в нефтяной, так и в газовой сфере.

В МИД Китая осудили удары по Ирану и призвали стороны избегать эскалации и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. В Пекине также заявили, что будут принимать необходимые меры для защиты собственной энергетической безопасности.

В годы Китай закупал большие объемы иранской нефти со скидкой. Часто ее переправляли через третьи страны и маркировали как другое сырье, чтобы обойти США. Теперь же стабильность этих схем оказалась под угрозой, что может окончательно подтолкнуть Пекин к более тесному сближению с Москвой.

Читайте на портале "Комментарии" — военно-морские силы Китая начинают стратегический разворот в сторону полностью ядерного подводного флота. Об этом заявил руководитель разведки ВМС США контрадмирал Майк Брукс, сообщает Business Insider.

По его словам, Пекин отказывается от прежней модели, основанной преимущественно на дизель-электрических субмаринах, и ускоренно увеличивает атомный компонент.



