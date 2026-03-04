Китай переходить на будівництво повністю атомних підводних човнів: що це означає

Військово-морські сили Китаю розпочинають стратегічний розворот у бік повністю ядерного підводного флоту. Про це заявив керівник розвідки ВМС США контрадмірал Майк Брукс, повідомляє Business Insider.

Атомні підводні човни. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Пекін відмовляється від колишньої моделі, заснованої переважно на дизель-електричних субмаринах, та прискорено нарощує атомний компонент.

Зараз у складі Військово-морські сили Китаю понад 60 підводних човнів, з яких щонайменше 14 – з ядерною енергетичною установкою, включаючи ударні та стратегічні ракетоносці. За прогнозами США, до 2027 року флот зросте до 70 субмарин, а до 2035-го – до 80, причому половина з них буде атомною.

Серед нових платформ – субмарини класу "Чжоу", багатоцільові човни типу 095 та стратегічні ракетоносці типу 096. Останні отримають балістичні ракети JL-4, здатні вражати значну частину території США із захищених районів патрулювання. Паралельно модернізуються дизель-електричні човни класу Юань для збільшення автономності.

Китай інвестує у три верфі, модернізує інфраструктуру та вдосконалює технології ядерних реакторів. За оцінкою Брукса, це дозволить прискорити будівництво атомних підводних човнів та розширити військову присутність КНР за межами Першого острівного ланцюга — аж до Арктики та Атлантики.

Додатково Пекін формує мережу підводного спостереження з використанням супутникових буїв, гідролокаторів та безпілотних апаратів. Нові субмарини отримають покращені реактори, сучасні датчики, інтегровані системи озброєння та технології зниження шумності, що може серйозно ускладнити дії США та їхніх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

