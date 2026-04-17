Китай на грани вмешательства: разведка США раскрыла тревожный сценарий помощи Ирану

Американская разведка зафиксировала признаки того, что Китай на старте войны между США и Ираном рассматривал возможность оказания военной помощи Тегерану. Речь идет, в частности, о поставках современных радиолокационных систем, способных существенно усилить противовоздушную оборону страны. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в американских структурах безопасности.

По данным чиновников, Пекин изучал вариант передачи Ирану радаров X-диапазона – технологий, позволяющих эффективно обнаруживать низколетящие цели, включая дроны и крылатые ракеты. Такие системы могли бы повысить устойчивость иранской ПВО к современным воздушным ударам.

Кроме того, разведка США допускает, что Китай мог рассматривать передачу и более широкого спектра оборонительных систем, включая комплексы противовоздушной обороны. При этом обсуждался вариант поставок через третьи страны, чтобы скрыть прямую причастность Пекина.

Окончательное решение Китая остается неизвестным, однако сама возможность такого шага усилила обеспокоенность Вашингтона. В США опасаются, что конфликт вокруг Ирана может выйти за рамки регионального противостояния и втянуть в него глобальных игроков.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент Дональд Трамп уже обсудил этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином. По его словам, Пекин заверил Вашингтон, что не будет поставлять оружие Ирану.

Ожидается, что в ближайшее время Трамп посетит Китай. Ранее он также направлял письмо Си с призывом воздержаться от военной поддержки Тегерана, однако детали этой переписки не раскрываются.

В Китае, в свою очередь, отвергают обвинения. Официальные представители заявляют, что Пекин придерживается нейтральной позиции и выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, называя сообщения о возможных поставках оружия "полностью сфабрикованными".

