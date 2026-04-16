Главная Новости Мир Китай Китай вмешивается: с каким ультиматумом Пекин вдруг обратился к Ирану
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай вмешивается: с каким ультиматумом Пекин вдруг обратился к Ирану

Мир балансирует между войной и миром: КНР призывает открыть ключевой нефтяной маршрут и остановить эскалацию

16 апреля 2026, 12:37
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Китая Ван I провел срочный телефонный разговор с иранским представителем Аббас Аракчи, во время которого призвал Тегеран гарантировать свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Радио Свобода.

В китайском МИД подчеркнули, что ситуация в регионе стремительно приближается к опасному пределу между войной и миром. Пекин одновременно подчеркивает уважение суверенитета Ирана, но требует сохранения открытых морских путей, от которых зависит глобальная энергетическая безопасность.

По информации китайской стороны, Тегеран положительно воспринял сигнал из Пекина. Аракчи заявил о готовности Ирана искать дипломатическое урегулирование и продолжать переговоры.

Контакт состоялся 15 апреля на фоне резкого обострения ситуации: после атак США и Израиля ВМС США фактически заблокировали иранские порты, а движение через пролив резко ограничилось.

Предыдущий раунд переговоров в Исламабаде завершился безрезультатно, однако дипломаты не исключают быстрого возобновления диалога. Посредники настаивают на продолжении хрупкого перемирия, срок которого истекает уже 22 апреля.

Китай, со своей стороны, открыто подверг критике блокаду, назвав ее опасной для мировой торговли, и призвал все стороны к немедленной деэскалации.

На фоне сокращения судоходства через Ормузский пролив мировые рынки внимательно следят за развитием событий, ведь любое дальнейшее обострение может повлечь за собой новый скачок цен на нефть и масштабный энергетический кризис.

Читайте на портале "Комментарии" — военно-морские силы ВМС США получили новую критическую задачу в Ормузском проливе – выявить и обезвредить иранские морские мины, которые могут парализовать глобальные поставки нефти. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.




Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytay-iran-ormuzka-protoka/33733501.html?fbclid=IwY2xjawRNgT1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETE3N1ZtQ2tFYkVIRzl2Y0ZBc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnMioaCMYqlf9BRXK2GTiCzCnZArSMIlP-J8c46QM7QqxBhsGLKCcaV7zxXz_aem_TYKYSTfA
