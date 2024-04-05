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Китай начал активнее помогать России. Масштабы становятся угрожающими

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министрами иностранных дел Евросоюза и НАТО рассказал, что Китай начал активно наращивать поддержку России, сообщает Financial Times

сегодня, 18:24
Автор:
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Ткачик Олеся
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Китай наращивает свою поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает угрозу не только ситуации в Украине, но и другим странам, отметил Энтони Блинкен.

Китай начал активнее помогать России. Масштабы становятся угрожающими

Путин и Си

По его словам, Пекин оказывает помощь Москве "столь широкого масштаба, что это вызывает серьезные возмущения" и опасения.

На встрече говорилось, что Китай предоставляет страна-агрессору России определенные инструменты и ресурсы и помогает в проведении разного рода технических экспертиз. Кроме того, министрам иностранных дел сообщили, что помощь Китаю сосредоточена на производстве оптического оборудования. Кроме того, китайцы помогают оккупантам с ракетным топливом и в космической отрасли.

"Предупреждения были четкими. Произошел сдвиг, и это чувствовалось в зале... Это было новое развитие событий. Это было очень впечатляюще"
, — сказал изданию собеседник, слышавший обращение Блинкена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя телефонный разговор лидеров Китая и США заявил, что Пекин не поддерживает ни одну сторону в "конфликте" в Украине и ни одной из сторон не предоставляет оружие или военное оборудование. Кроме того, он призвал не нападать на Китай за то, что он поддерживает отношения с Россией.

Вместе с тем Ван Вэньбинь призвал уладить "кризис" в Украине дипломатическим путем, особенно на фоне его возможного углубления. По словам дипломата, в этой войне не должно быть ни победителей, ни проигравших.

Впрочем, известно, что Китай все же выступает на стороне России в захватнической войне против Украины, хотя и опосредованно. В частности, китайские дипломаты неоднократно говорили о том, что "кризис", именно так в КНР, принципиально называют войну в Украине, спровоцировал Запад, который угрожал России из-за перспектив приближения НАТО к ее границам. Кроме того, Пекин призывает способствовать деэскалации "конфликта" путем снятия с России всех западных санкций.





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Источник: https://www.ft.com/content/ba524406-ee6c-4c39-9ac2-110a2549569a
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