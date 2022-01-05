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Китай начал операцию "замкнутый цикл" за месяц до Олимпийских игр: как это повлияет на соревнование

Операция была начата из-за стремительного распространения коронавируса в мире

сегодня, 13:10
Автор:

Карина Ожерельева
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За месяц до начала Зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы начали операцию "замкнутого цикла", чтобы предотвратить проникновение вспышки COVID-19 через участников Игр в широкую общественность Китая. Об этом сообщает Reuters.

Китай начал операцию "замкнутый цикл" за месяц до Олимпийских игр: как это повлияет на соревнование

Мужчина едет на велосипеде мимо вывески флагманского магазина товаров для Зимних Олимпийских игр в Пекине - Reuters

Игры 2022 года, открытие которых запланировано на 4 февраля, должны состояться в то время, когда мир борется с быстро передающимся штаммом Omicron, хотя Китай, придерживающийся политики нулевой толерантности к COVID, сообщил лишь о нескольких случаях заражения Omicron среди населения.

В среду, 5 января, организаторы сообщили, что "замкнутый цикл", из которого участники могут выйти только при выезде из страны или прохождении карантина, был активирован, как и планировалось во вторник, 4 января.

Президент Китая Си выразил "твердую уверенность", что персонал Игр "продолжит хорошо работать по всем направлениям подготовки, чтобы обеспечить полный успех Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине".

Ограничения на местах проведения Игр в Пекине и Чжанцзякоу, в соседней провинции Хэбэй, будут гораздо жестче, чем во время прошедшей летней Олимпиады в Токио.

"Замкнутый цикл" ограничивает персонал, связанный с Играми, определенными зонами на олимпийских объектах и вокруг них во избежание каких-либо контактов и риска передачи инфекции. Иностранные участники будут летать прямо в замкнутый цикл и вылетать только из него.

Более 2000 международных спортсменов приедут в Китай на Игры. Организаторы не сказали, сколько из них будет в замкнутом цикле.

Эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность тем, что быстрая передача Omicron создает дополнительные проблемы для предотвращения вспышки на Играх, которые не будут иметь международных зрителей.

В дополнение к COVID, подготовка к Играм была омрачена дипломатическим бойкотом Игр такими странами, как Соединенные Штаты, Канада и Австралия в знак протеста против нарушения прав человека в Китае в Синьцзяне и Гонконге, то есть они не будут посылать своих дипломатических представителей.

Как сообщали ранее "Комментарии", Япония не будет отправлять правительственную делегацию на Олимпийские игры.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/month-before-2022-winter-games-beijing-enacts-covid-closed-loop-2022-01-05/
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