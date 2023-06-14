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Китай начал стрельбу у границ Тайваня: подробности

Учения Китая в Восточно-Китайском море совпадают с четырехсторонними военно-морскими учениями в Филиппинском море США и союзников

сегодня, 10:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Китай проводит учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море к северу от Тайваня. Интересно, что примерно в то же время США и их союзники проводят учения в западной части Тихого океана. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Китай начал стрельбу у границ Тайваня: подробности

Китай проводит учения. Фото: из открытых источников

Управление безопасности на море Китая выпустило предупреждение о запрете плавания у города Тайчжоу в провинции Чжэцзян в связи с тем, что в этом районе проводятся боевые стрельбы с военных кораблей.


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Учения, в которых задействованы китайские эсминцы и авиация, проходят недалеко от островов Дачен, которые Тайвань контролировал до 1955 года, пока они не были захвачены китайскими войсками.

Учения Китая в Восточно-Китайском море совпадают с четырехсторонними военно-морскими учениями в Филиппинском море, которые начались в пятницу с участием США, Японии, Канады и Франции.

Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, в частности речь идет о совместных полетах бомбардировщиков и общих военно-морских учениях. Также ранее Российская Федерация и Китай договорились о совместных военных учениях. Ожидается, что они пройдут уже в текущем году. Кроме того, в ходе учений китайский военный корабль Luyanh III устроил провокацию в Тайваньском проливе. Судно едва не столкнулось с американским эсминцем Chung-Hoon.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Резников заявил, что Украина примет Китай как посредника в окончании войны только с одним условием.




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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-holds-live-fire-drills-east-china-sea-north-taiwan-2023-06-13/
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