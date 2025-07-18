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Ситуация накаляется: в чем Китай обвинил иностранные спецслужбы

Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных металлов

18 июля 2025, 07:26
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Кравцев Сергей

Министерство государственной безопасности Китая обвинило спецслужбы иностранных государств в незаконном вывозе из страны редких земельных металлов мошенническим способом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Ситуация накаляется: в чем Китай обвинил иностранные спецслужбы

Китай. Фото: из открытых источников

Не называя конкретных стран, китайская спецслужба обвинила иностранные структуры в организации незаконного вывоза материалов, которые Пекин считает стратегическим активом и уже использовал как инструмент в переговорах по таможенным тарифам с США.

В сообщении ведомства говорится, что в последние годы иностранные шпионские и разведывательные службы и их агенты предпринимали попытки вступать в сговор с недобросовестными лицами внутри страны, предлагая тем похищать редкоземельные материалы с помощью почтовых отправлений.

"Это создает серьезную угрозу национальной безопасности КНР", — отметили в спецслужбе.

В Мингосбезопасности КНР также предотвратили попытку одной неназванной страны незаконно получить редкоземельные элементы для создания запасов. По их данным, в этой схеме участвовал подрядчик, который фальшиво маркировал посылки как "не изготовленные в Китае" и умышленно искажал информацию о содержании и составе продукции.

Также ведомство рассказало о других методах контрабанды, в частности сокрытие редкоземельных порошков в составе ингредиентов для керамической плитки или маскировка их в бутылках из-под воды, маркированных как "детали к механизмам" для дальнейшего экспорта.

В заявлении Министерство призвало граждан КНР сообщать о подозрительной деятельности, связанной с редкоземельными ресурсами.

В материале говорится, что Китай использовал свое доминирование в производстве редкоземельных металлов и магнитов в торговой войне с США. Американские компании зависят от этого китайского сырья для производства широкого спектра продукции, включая электромобили.

В частности, компания Ford Motor Co. была вынуждена сократить производство на одном из своих заводов из-за усиления Пекином экспортного контроля. Ограничения обострили напряженность в отношениях с Европейским Союзом, который так же существенно зависит от китайского экспорта.

Признаки снижения напряженности увеличили вероятность подписания более широкого соглашения и вероятность встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина в этом году.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-18/china-spy-agency-accuses-foreign-agents-of-stealing-rare-earths
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