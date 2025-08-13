Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Китай ввел экономические ограничения против литовских банков UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, запретив им любую деятельность в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Министерства коммерции Китая.
Китай. Фото: из открытых источников
В Китае надеются, что этот шаг побудит европейские страны "дорожить долгосрочными отношениями" с Китаем и остановит "ошибочные практики" на международной арене.
Отмечается, что расширение списка ограничений против европейских компаний осуществлено в соответствии с законом Китая о запрете иностранных санкций.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ответ на действия президента США Дональда Трампа власти Китая продлили еще на 90 дней отсрочку дополнительного таможенного тарифа в размере 24% на американский импорт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства торговли КНР.
Также издание "Комментарии" сообщало – Киев так и не дождался от Пекина хотя бы какой-то реакции на предоставленные доказательства, что в российском оружии есть китайские детали. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.