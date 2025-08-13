Китай начинает отвечать на санкции ЕС: по чему решил ударить Пекин

Китай ввел экономические ограничения против литовских банков UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, запретив им любую деятельность в стране. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Министерства коммерции Китая.

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай принял решение добавить два банка Евросоюза, UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, в список контрмер, запретив юридическим и физическим лицам на территории Китая осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", — говорится в заявлении министерства.

В Китае надеются, что этот шаг побудит европейские страны "дорожить долгосрочными отношениями" с Китаем и остановит "ошибочные практики" на международной арене.

Отмечается, что расширение списка ограничений против европейских компаний осуществлено в соответствии с законом Китая о запрете иностранных санкций.

