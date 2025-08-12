Торговая война с США: Китай подготовил свой ответ Трампу

В ответ на действия президента США Дональда Трампа власти Китая продлили еще на 90 дней отсрочку дополнительного таможенного тарифа в размере 24% на американский импорт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства торговли КНР.

Китай. Фото: из открытых источников

"Начиная с 12 августа 2025 года действие 24% тарифа на американские товары будет приостановлено еще на 90 дней. При этом остальные 10% тарифа на эти товары продолжат взиматься", – говорится в сообщении.

Кроме того, Пекин дал обещание принять необходимые меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер в отношении Соединенных Штатов (включение американских компаний в "черные списки" и ограничение экспорта в США редкоземельных элементов – ред.) в соответствии с достигнутыми 10-11 мая в Женеве договоренностями.

Отметим, этом предшествовало то, что Трамп подписал указ, запрещающий повышать тарифы на китайские товары в течение следующих 90 дней.

