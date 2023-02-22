Китай надеется достичь новых соглашений с Россией

Китайский дипломат Ван I прибыл с визитом в Россию, где встретился с руководством страны-агрессорки. В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым главный дипломат Китая заверил, что хочет достичь новых соглашений с РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Китайский дипломат Ван И. Фото из открытых источников

Бывший министр МИД Китая, а теперь один из главных дипломатов Си Цзинпина прибыл в Россию, чтобы обсудить экономическое и политическое сотрудничество между странами. В ходе пресс-конференции Ван I отметил, что Китай готов достичь новых соглашений с российской Федерацией.

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"Я готов обмениваться мнениями с вами, мой дорогой друг, по вопросам, представляющим взаимный интерес, и надеюсь на достижение новых договоренностей", — сказал китайский дипломат.

Ван И отметил, что, несмотря на войну в Украине и другие мировые конфликты, Китай будет продолжать поддерживать отношения с Россией.

"Как бы ни менялась международная ситуация, Китай был и остается преданным вместе с Россией прилагать усилия для сохранения положительной тенденции в развитии отношений между великими государствами", — говорит Ван И.

Ожидается, что китайский дипломат Ван I после пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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