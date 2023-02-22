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Китай надеется достичь новых соглашений с Россией

Китай планирует и дальше продолжать и усиливать сотрудничество с Россией несмотря на войну в Украине.

сегодня, 13:51
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Автор:

Slava Kot

Китайский дипломат Ван I прибыл с визитом в Россию, где встретился с руководством страны-агрессорки. В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым главный дипломат Китая заверил, что хочет достичь новых соглашений с РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Китай надеется достичь новых соглашений с Россией

Китайский дипломат Ван И. Фото из открытых источников

Бывший министр МИД Китая, а теперь один из главных дипломатов Си Цзинпина прибыл в Россию, чтобы обсудить экономическое и политическое сотрудничество между странами. В ходе пресс-конференции Ван I отметил, что Китай готов достичь новых соглашений с российской Федерацией.


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"Я готов обмениваться мнениями с вами, мой дорогой друг, по вопросам, представляющим взаимный интерес, и надеюсь на достижение новых договоренностей", — сказал китайский дипломат.

Ван И отметил, что, несмотря на войну в Украине и другие мировые конфликты, Китай будет продолжать поддерживать отношения с Россией.

"Как бы ни менялась международная ситуация, Китай был и остается преданным вместе с Россией прилагать усилия для сохранения положительной тенденции в развитии отношений между великими государствами", — говорит Ван И.

Ожидается, что китайский дипломат Ван I после пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем   Лавровым встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что двенадцать стран ЕС угрожают выгнать все компании со своего рынка, помогающие России избегать санкций.

Также "Комментарии" писал о Китае резко отреагировал на сбитый шпионский зонд над территорией США.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/22/russia-ukraine-war-live-biden-to-meet-nato-secretary-in-poland-russian-military-responds-to-wagner-chiefs-treason-claim#top-of-blog
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