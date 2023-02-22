Китай надеется достичь новых соглашений с Россией

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Slava Kot
Китайский дипломат Ван I прибыл с визитом в Россию, где встретился с руководством страны-агрессорки. В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым главный дипломат Китая заверил, что хочет достичь новых соглашений с РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Китайский дипломат Ван И. Фото из открытых источников
Бывший министр МИД Китая, а теперь один из главных дипломатов Си Цзинпина прибыл в Россию, чтобы обсудить экономическое и политическое сотрудничество между странами. В ходе пресс-конференции Ван I отметил, что Китай готов достичь новых соглашений с российской Федерацией.
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Ван И отметил, что, несмотря на войну в Украине и другие мировые конфликты, Китай будет продолжать поддерживать отношения с Россией.
Ожидается, что китайский дипломат Ван I после пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что двенадцать стран ЕС угрожают выгнать все компании со своего рынка, помогающие России избегать санкций.
Также "Комментарии" писал о Китае резко отреагировал на сбитый шпионский зонд над территорией США.
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сегодня, 14:27
Країна 1,4 мільярда, зробила величезний стрибок у розвитку. Друга економіка. Повністю себе наново відбудувала. Одягнула і заповнила весь світ приладами. І нею помикає якийсь маразм Байден, чи є в неї дозвіл на Тайвань виданий божевільним старим? Лузерстьвом від Путіна заразились? Як стало що 1/8 світу диктує іншим 7/8?