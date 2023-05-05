logo

BTC/USD

29162.02

ETH/USD

1898.44

LTC/USD

88.07

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай намерен продвигать тему "урегулирования" войны в Украине в координации с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай намерен продвигать тему "урегулирования" войны в Украине в координации с Россией

В МИД Китая заявили, что официальный Пекин продолжает поддерживать тесный диалог с Москвой

сегодня, 08:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Китайские власти будут продвигать мирные переговоры для "урегулирования" войны в Украине в координации с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

Китай намерен продвигать тему "урегулирования" войны в Украине в координации с Россией

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", — заявил глава МИД Китая во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Ранее представитель Китая в ООН заявил, что позиция Пекина по вторжению в Украину не изменилась, несмотря на поддержку резолюции, где Россию называют агрессором.

Читайте также на портале "Комментарии" — что можно сказать о китайской линии поведения в ракурсе российско-украинской войны. Изменилась ли она после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву и его апрельского созвона с Киевом? Следует ли считать поддержку Китаем резолюции Генассамблеи Организации Объединенный Наций о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, где Россию прямым текстом называют агрессором) неким кардинальным шагом и сигналом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202305/t20230505_11070656.shtml
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!