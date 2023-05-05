Китай намерен продвигать тему "урегулирования" войны в Украине в координации с Россией

Китайские власти будут продвигать мирные переговоры для "урегулирования" войны в Украине в координации с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", — заявил глава МИД Китая во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Ранее представитель Китая в ООН заявил, что позиция Пекина по вторжению в Украину не изменилась, несмотря на поддержку резолюции, где Россию называют агрессором.

Читайте также на портале "Комментарии" — что можно сказать о китайской линии поведения в ракурсе российско-украинской войны. Изменилась ли она после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву и его апрельского созвона с Киевом? Следует ли считать поддержку Китаем резолюции Генассамблеи Организации Объединенный Наций о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, где Россию прямым текстом называют агрессором) неким кардинальным шагом и сигналом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



