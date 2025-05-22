Китай нашел себе нового союзника в ЕС: с кем хочет углубить сотрудничество

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Кравцев Сергей
Китай и Нидерланды 22 мая заявили о намерении углубить сотрудничество и коммуникацию в условиях "глобальных вызовов" путем укрепления связей между Китаем и Европейским Союзом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на совместное заявление стран.
Китай. Фото: из открытых источников
Во время переговоров в Пекине министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему коллеге Каспару Вельдкампу, что Китай готов подставлять плечо странам Евросоюза, углубляя сотрудничество, что будет способствовать восстановлению мировой экономики.
Вельдкамп, в свою очередь, отметил, что Европейский Союз и Нидерланды "хотят сотрудничать с Китаем в решении глобальных вызовов, перед которыми мы стоим".
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф также имеет надежду на возможный визит в Китай в этом году.
Нужно отметить, что в последние месяцы ЕС и Китай активизировали контакты. В середине апреля премьер-министр Испании Педро Санчес посетил страну, а недавно комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович провел переговоры со своими китайскими коллегами. На июль запланирована встреча ЕС-Китай на высоком уровне.
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Также издание "Комментарии" сообщало – сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и предупредил Китай о последствиях за поддержку войны Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении Линдси Грэма в соцсети Х.
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