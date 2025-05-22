Китай нашел себе нового союзника в ЕС: с кем хочет углубить сотрудничество

Китай и Нидерланды 22 мая заявили о намерении углубить сотрудничество и коммуникацию в условиях "глобальных вызовов" путем укрепления связей между Китаем и Европейским Союзом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на совместное заявление стран.

Китай. Фото: из открытых источников

Во время переговоров в Пекине министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему коллеге Каспару Вельдкампу, что Китай готов подставлять плечо странам Евросоюза, углубляя сотрудничество, что будет способствовать восстановлению мировой экономики.

"Китай готов усилить коммуникацию и диалог с Нидерландами и углубить практическое сотрудничество", – отметил он.

Вельдкамп, в свою очередь, отметил, что Европейский Союз и Нидерланды "хотят сотрудничать с Китаем в решении глобальных вызовов, перед которыми мы стоим".

"Надеюсь, что мы сможем использовать этот визит также для поиска путей углубления сотрудничества по таким вопросам, как климат и переход к зеленой экономике, поддержка многосторонней системы и права женщин", – подчеркнул нидерландский министр.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф также имеет надежду на возможный визит в Китай в этом году.

Нужно отметить, что в последние месяцы ЕС и Китай активизировали контакты. В середине апреля премьер-министр Испании Педро Санчес посетил страну, а недавно комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович провел переговоры со своими китайскими коллегами. На июль запланирована встреча ЕС-Китай на высоком уровне.

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Также издание "Комментарии" сообщало – сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и предупредил Китай о последствиях за поддержку войны Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении Линдси Грэма в соцсети Х.



