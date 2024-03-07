Китай назвал "красную линию", которую не может пересечь США

Глава МИД КНР Ван И раскритиковал США за постоянные санкции и "безосновательные обвинения" в отношении Китая и указал на "красную линию", которую Соединенные Штаты не должны пересекать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото из открытых источников

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел Китая рассказал о главных принципах существования КНР и США.

"Наша позиция заключается в соблюдении трех принципов – взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", — рассказал Ван.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что США использует "подавление" Китая и постоянно расширяет односторонние санкции. Кроме того, китайский дипломат указывает, что со стороны Соединенных Штатов существуют "безосновательные обвинения" против КНР, которые, по его словам, "достигли невероятного уровня".

Несмотря на это, Ван И считает, что военные конфликты между странами будут иметь неизвестные последствия, поэтому основой для существования США и Китая он называет мирное сосуществование.

"Мирное сосуществование – это "красная линия", которую ни при каких обстоятельствах нельзя пересекать, потому что страшно представить последствия вооруженного противостояния между такими гигантами, как Китай и Соединенные Штаты", — сказал И.

В итоге Ван И добавил, что риски идут от США, а не от Китая, которые в конце концов повредят самим американцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай призвал собрать международную конференцию для разрешения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что появилась реакция Пекина на санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией, ведущей войну в Украине.