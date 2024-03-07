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Китай назвал "красную линию", которую не может пересечь США

Китай призвал США к мирному сосуществованию обеих стран указав, что это "красная линия", которую нельзя пересекать.

сегодня, 10:52
Автор:
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Slava Kot
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Глава МИД КНР Ван И раскритиковал США за постоянные санкции и "безосновательные обвинения" в отношении Китая и указал на "красную линию", которую Соединенные Штаты не должны пересекать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Китай назвал "красную линию", которую не может пересечь США

Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото из открытых источников

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел Китая рассказал о главных принципах существования КНР и США.

"Наша позиция заключается в соблюдении трех принципов – взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", — рассказал Ван.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что США использует "подавление" Китая и постоянно расширяет односторонние санкции. Кроме того, китайский дипломат указывает, что со стороны Соединенных Штатов существуют "безосновательные обвинения" против КНР, которые, по его словам, "достигли невероятного уровня".

Несмотря на это, Ван И считает, что военные конфликты между странами будут иметь неизвестные последствия, поэтому основой для существования США и Китая он называет мирное сосуществование.

"Мирное сосуществование – это "красная линия", которую ни при каких обстоятельствах нельзя пересекать, потому что страшно представить последствия вооруженного противостояния между такими гигантами, как Китай и Соединенные Штаты", — сказал И.

В итоге Ван И добавил, что риски идут от США, а не от Китая, которые в конце концов повредят самим американцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай призвал собрать международную конференцию для разрешения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что появилась реакция Пекина на санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией, ведущей войну в Украине.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3836612-mirne-spivisnuvanna-kitau-i-ssa-e-cervonou-linieu-aku-ne-mozna-peretinati-van-i.html
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