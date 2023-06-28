Китай неожиданно поддержал намерения Украины деоккупировать Крым и Донбасс

Официальный Пекин не исключает, что Китай начнет активно поддерживать стремление Украины восстановить контроль над всей своей территорией по состоянию на 1991 год. Как передает портал "Комментарии", такое заявление посол Китая при Европейском Союзе Фу Цун заявил в интервью нескольким СМИ, в частности, "Al Jazeera".

Посол Китая при Европейском Союзе Фу Цун. Фото: из открытых источников

Китайскому дипломату задали вопрос, считает ли Пекин правильным, что Украина хочет восстановить суверенитет над всей своей территорией. На это Фу Цун ответил утвердительно, добавив, что нет причин, почему Украина не должна была бы этого делать.

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"Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай устанавливал отношения с бывшим Советским Союзом, мы так и договорились", – заявил представитель Китая.

Вместе с тем посол добавил, что в данном случает вопрос не просто территорий, но и истории. Поэтому Украина и Россия должны договориться о том, как дальше быть. Именно такой механизм и поддерживает Китай.

СМИ обращают внимание, что комментарий в таком духе посол Китая при ЕС делает не первый раз. В апреле он уже заявлял, что Китай не поддерживает шаги России по аннексии законных украинских территорий. Другие же китайские чиновники и дипломаты старались уходить от прямых ответов по таким чувствительным вопросам.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне активно продолжают использовать для ударов по Украине иранские дроны, а производить их помогает Китайская Народная Республика (КНР). В материале The Wall Street Journal сообщается, что об этом идет речь в расследовании британской группы Conflict Armament Research, которая занимаются отслеживанием цепочек поставок вооружений. Что можно сказать на данный момент о китайской угрозе в ракурсе российско-украинского войны и в принципе глобального противостояния? Рискнет ли Пекин помогать Москве больше, чем уже делает, а также попытаться устроить собственную "победоносную войну" с тем же Тайванем, в районе которого он периодически устраивает стрельбу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



