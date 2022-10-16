Китай никогда не откажется от силы: Си Цзиньпин снова угрожает Тайваню

16 октября в Пекине проходит 20-й съезд Коммунистической партии, должны избрать нового лидера партии. Вероятно, что этот пост в третий раз получит действующий лидер Китая Си Цзиньпин.

Несмотря на то, что Китай поддерживает мирное воссоединение, но никогда не откажется от своего права применить оружие против Тайваня. Такое заявление сделал китайский лидер Си Цзиньпин, пишет Reuters .

Выступая на съезде, Си Цзиньпин отреагировал на ситуацию, сложившуюся вокруг Тайваня, лидер Китая заявил, что это дело исключительно китайцев, ведь его страна всегда "уважала и заботилась" о Тайване, выступая за экономический и культурный обмен.

"Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с величайшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", — сказал Си Цзиньпин.

Но Си Цзиньпин напомнил, что Китай может применить "силовые методы" при вмешательстве третьих сторон и противодействии "очень небольшому количеству" сторонников независимости Тайваня.

В Тайване уже ответили на угрозы Си Цзиньпина и заявили, что не намерены идти на компромиссы.



"Тайвань не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромисс по свободе и демократии, а его народ выступает против идеи Пекина об управлении Тайванем по модели "одна страна, две системы"", — заявили в Тайване.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что после массированных ракетных обстрелов Украины Китай призвал к диалогу с РФ. Китай отреагировал на массированные обстрелы украинских городов. В Пекине выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине после того, как российские оккупанты обстреляли гражданские цели. С соответствующим заявлением выступила спикер МИД Китая Мао Нин во время регулярного брифинга в Пекине