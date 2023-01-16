Китай обходит санкции, помогает России продавать нефть: подробности от Reuters

Официально Китай занял нейтральный статус относительно российско-украинской войны и не присоединился к западным санкциям, которые были введены цивилизованным миром против России. Помимо этого, Пекин пытается извлечь максимальную выгоду для себя из сложившейся ситуации. Учитывая, что из-за санкций у России возникли серьезные проблемы с транспортировкой и вообще продажей нефти, как главного источника своего бюджета китайское правительство предоставило стране-агрессору по меньшей мере четыре супертанкера для вывоза российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Флаги России и Китая. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, танкеры были представлены для вывоза нефти в Китай в декабре 2022 — январе 2023 года, несмотря на то, что страны G7 запретили предоставление судовых и страховых услуг на поставку российской нефти в Азию.

Как говорится в материале, Китай, являясь крупнейшим импортером нефти в мире, продолжает покупать российское сырье, несмотря на усиление западных санкций, которые Пекин назвал незаконными и односторонними.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай не поддерживает идею Запада о военной помощи Украине, поскольку это якобы обостряет противостояние и не ведет к миру. В то же время, официальный Пекин закрывает глаза на то, что Россия продолжает получать иранские дроны-камикадзе и боеприпасы из КНДР.

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