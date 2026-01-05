logo

Китай обратился с немедленным призывом к США по Мадуро
Китай обратился с немедленным призывом к США по Мадуро

У Си хотят немедленного освобождения Мадуро

5 января 2026, 11:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Власти Китая обратились к официальному Вашингтону с немедленным призывом освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Китай обратился с немедленным призывом к США по Мадуро

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Николаса Мадуро и его жены, немедленно освободить их, прекратить усилия по подрыву власти в Венесуэле и решать этот вопрос путем диалога и переговоров", – говорится в публикации.

Стоит отметить, также на официальном сайте МИД КНР появилось сообщение, в котором Китай официально отреагировал на захват и вывоз из Венесуэлы лидера Николаса Мадуро американскими военными. В КНР выразили серьезную обеспокоенность действиями Вашингтона и призвали США немедленно освободить Мадуро и его супругу Силию Флорес, а также обеспечить им безопасность.

МИД Китая обнародовал свою реакцию на военную операцию США в Венесуэле, которую назвали "явным нарушением международного права".

"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Николаса Мадуро и его супруги, немедленно освободить их и прекратить свержение правительства Венесуэлы", – говорится в заявлении МИД Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" — исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что пригласила правительство США к сотрудничеству над так называемой "программой сотрудничества". По её словам, инициатива предполагает совместное развитие в рамках международного права и направлена на укрепление длительного мирного сосуществования в регионе. Об этом сообщает CNN.




Источник: https://www.wsj.com/livecoverage/venezuela-strikes/card/china-calls-for-maduro-s-immediate-release-jokYhVh4V3c6pG1sbhjf
