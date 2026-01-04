logo

Появилась реакция Китая на похищение Мадуро из Венесуэлы военными США

Пекин призвал США немедленно освободить Николаса Мадуро после военной операции в Венесуэле.

4 января 2026, 10:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай официально отреагировал на захват и вывоз из Венесуэлы лидера Николаса Мадуро американскими военными. В КНР выразили серьезную обеспокоенность действиями Вашингтона и призвали США немедленно освободить Мадуро и его супругу Силию Флорес, а также обеспечить им безопасность.

Появилась реакция Китая на похищение Мадуро из Венесуэлы военными США

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

МИД Китая обнародовал свою реакцию на военную операцию США в Венесуэле, которую назвали "явным нарушением международного права".

"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Николаса Мадуро и его супруги, немедленно освободить их и прекратить свержение правительства Венесуэлы", – говорится в заявлении МИД Китая.

Реакция Пекина прозвучала на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, после операции объявившего, что Соединенные Штаты будут временно руководить Венесуэлой до момента "безопасного, надлежащего и благоразумного" перехода власти. Такой подход Китай расценил как угрозу международной стабильности.

Несмотря на то, что США и ряд западных стран не признают Мадуро законным президентом из-за подозрений в фальсификациях на выборах 2024 года, Китай сохранял политическую и экономическую поддержку Каракаса. Президент КНР Си Цзиньпин направил своего спецпредставителя на инаугурацию Мадуро, а в мае прошлого года лидеры двух стран провели двусторонний саммит.

Венесуэла остается ключевым партнером Китая в Латинской Америке, в том числе в энергетическом секторе. По данным Reuters, именно Китай является самым крупным покупателем венесуэльской нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции ООН на похищение Мадуро из Венесуэлы военными США.

Также "Комментарии" писали о том, кто может возглавить Венесуэлу после захвата Мадуро американскими военными.



Источник: https://english.news.cn/20260104/106edf454e794c3597747a08045cb117/c.html
