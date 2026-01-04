Появилась реакция Китая на похищение Мадуро из Венесуэлы военными США

Китай официально отреагировал на захват и вывоз из Венесуэлы лидера Николаса Мадуро американскими военными. В КНР выразили серьезную обеспокоенность действиями Вашингтона и призвали США немедленно освободить Мадуро и его супругу Силию Флорес, а также обеспечить им безопасность.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

МИД Китая обнародовал свою реакцию на военную операцию США в Венесуэле, которую назвали "явным нарушением международного права".

"Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Николаса Мадуро и его супруги, немедленно освободить их и прекратить свержение правительства Венесуэлы", – говорится в заявлении МИД Китая.

Реакция Пекина прозвучала на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, после операции объявившего, что Соединенные Штаты будут временно руководить Венесуэлой до момента "безопасного, надлежащего и благоразумного" перехода власти. Такой подход Китай расценил как угрозу международной стабильности.

Несмотря на то, что США и ряд западных стран не признают Мадуро законным президентом из-за подозрений в фальсификациях на выборах 2024 года, Китай сохранял политическую и экономическую поддержку Каракаса. Президент КНР Си Цзиньпин направил своего спецпредставителя на инаугурацию Мадуро, а в мае прошлого года лидеры двух стран провели двусторонний саммит.

Венесуэла остается ключевым партнером Китая в Латинской Америке, в том числе в энергетическом секторе. По данным Reuters, именно Китай является самым крупным покупателем венесуэльской нефти.

