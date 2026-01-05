Китай звернувся з негайним закликом до США щодо Мадуро

Влада Китаю звернулася до офіційного Вашингтона з негайним закликом звільнити президента Венесуели Ніколаса Мадуро та першу леді Сілію Флорес. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

США та Китай. Фото: з відкритих джерел

"Китай закликає США забезпечити особисту безпеку президента Ніколаса Мадуро та його дружини, негайно звільнити їх, припинити зусилля щодо підриву влади у Венесуелі та вирішувати це питання шляхом діалогу та переговорів", – йдеться у публікації.

Також на офіційному сайті МЗС КНР з'явилося повідомлення, в якому Китай офіційно відреагував на захоплення і вивезення з Венесуели лідера Ніколаса Мадуро американськими військовими. У КНР висловили серйозне занепокоєння діями Вашингтона і закликали США негайно звільнити Мадуро та його дружину Силію Флорес, а також забезпечити їм безпеку.

МЗС Китаю оприлюднило свою реакцію на військову операцію США у Венесуелі, яку назвали "явним порушенням міжнародного права".

"Китай закликає США забезпечити особисту безпеку президента Ніколаса Мадуро та його дружини, негайно звільнити їх та припинити повалення уряду Венесуели", – йдеться у заяві МЗС Китаю.

