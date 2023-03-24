Китай обратился с предложением к Европе по «мирному плану» урегулирования войны в Украине

В Китае призвали европейские страны "сыграть роль" в поддержке мирных переговоров по войне России против Украины. Официальный Пекин хочет, чтобы Европа поддержала его так называемый "мирный план" и поспособствовала его воплощения в реальность. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава комиссии по иностранным делам Китая Ван И, сообщает "Bloomberg".

Ван И. Фото: Getty Images

Как говорится в материале, с таким предложением китайский дипломат обратился в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою должную роль", — заявил Ван И.

По его словам, прекращение огня, прекращение войны и возобновление мирных переговоров "должно стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой".

Отмечается, что звонок Ван И состоялся сразу после государственного визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию, во время которого президент России Владимир Путин позитивно отнесся к предложениям Китая по "мирному" урегулированию "украинского кризиса".

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Китаю понадобился "мирный план" прекращения войны в Украине – какой ход КНР будет следующим.

Также издание "Комментарии" сообщало – "мирный план" Китая: в Европейском Союзе заявили, что Пекин ставит на один уровень агрессора и жертву. Позицию ЕС озвучил Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.



