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Китай обратился с предложением к Европе по «мирному плану» урегулирования войны в Украине

Китай продолжает продвигать свой "мирный план" прекращения войны в Украине

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В Китае призвали европейские страны "сыграть роль" в поддержке мирных переговоров по войне России против Украины. Официальный Пекин хочет, чтобы Европа поддержала его так называемый "мирный план" и поспособствовала его воплощения в реальность. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава комиссии по иностранным делам Китая Ван И, сообщает "Bloomberg".

Китай обратился с предложением к Европе по «мирному плану» урегулирования войны в Украине

Ван И. Фото: Getty Images

Как говорится в материале, с таким предложением китайский дипломат обратился в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.


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"Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою должную роль", — заявил Ван И.

По его словам, прекращение огня, прекращение войны и возобновление мирных переговоров "должно стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой".                                                                                                           

Отмечается, что звонок Ван И состоялся сразу после государственного визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию, во время которого президент России Владимир Путин позитивно отнесся к предложениям Китая по "мирному" урегулированию "украинского кризиса".

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Китаю понадобился "мирный план" прекращения войны в Украине – какой ход КНР будет следующим.

Также издание "Комментарии" сообщало – "мирный план" Китая: в Европейском Союзе заявили, что Пекин ставит на один уровень агрессора и жертву. Позицию ЕС озвучил Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-24/china-calls-on-europe-to-play-its-part-for-cease-fire-in-ukraine?srnd=premium-europe
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