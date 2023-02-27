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"Мирный план" Китая: в ЕС заявили, что Пекин ставит на один уровень агрессора и жертву

Боррель раскритиковал мирный план Китая по прекращению войны в Украине

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В Европейском Союзе раскритиковали предложения Китая по урегулированию войны в Украине. Как передает издание "Комментарии", позицию ЕС озвучил Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Мирный план" Китая: в ЕС заявили, что Пекин ставит на один уровень агрессора и жертву

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные тезисы китайского руководства, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на один уровень", – заявил Жозеп Боррель.


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При этом главный дипломат Евросоюза заявил, что объединённая Европа проанализирует предложения Китая.

Евродипломат отметил, что российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США разрушают "то, что мы часто называем международным порядком, основанным на правилах".

Стоит отметить, 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине и за ее пределами активно продолжают обсуждать "мирный план" Китая по урегулированию российско-украинской войны. Свое мнение высказал президент Зеленский, главы Франции и Беларуси собираются вскоре посетить КНР, судя по всему, так же с прицелом убедить Пекин занять более четкую позицию (правда, у Макрона и Лукашенко тут, похоже, разные задачи). В свою очередь, США предупреждают Китай, не желающий открыто осуждать российскую агрессию, о неизбежной ответственности, если Пекин будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины. О чем говорит китайский ход в этой войне? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.eeas.europa.eu/eeas/world-demanding-just-peace-ukraine_en
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