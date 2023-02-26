Зачем Китаю понадобился «мирный план» прекращения войны в Украине – какой ход КНР будет следующим

В Украине и за ее пределами активно продолжают обсуждать "мирный план" Китая по урегулированию российско-украинской войны. Свое мнение высказал президент Зеленский, главы Франции и Беларуси собираются вскоре посетить КНР, судя по всему, так же с прицелом убедить Пекин занять более четкую позицию (правда, у Макрона и Лукашенко тут, похоже, разные задачи). В свою очередь, США предупреждают Китай, не желающий открыто осуждать российскую агрессию, о неизбежной ответственности, если Пекин будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины. О чем говорит китайский ход в этой войне? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Китай по понятным причинам не может – и не будет – выступать единым фронтом с Западом против России

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

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"Документ, который КНР называет "мирным планом", на самом деле является лишь констатацией того факта, что российско-украинская война будет продолжаться еще долго. Китай по понятным причинам не может – и не будет – выступать единым фронтом с Западом против России. Как и против прекращения этой войны на справедливых условиях. С другой стороны, КНР нужны украинские зерно, подсолнечное масло, еще много чего. Соответственно, Пекин пытается, как говорят на Востоке, сохранить лицо, выступая с подобными планами".

Выходит это не особо успешно, продолжает эксперт, потому что российско-украинская война называется "украинским кризисом", предложенные пункты являются в определенных моментах неоднозначными, не просматривается возможность их эффективной реализации.

"Но, в любом случае, этот документ появился, – отмечает Евгений Магда. – Думаю, будут появляться и другие, от других государств, демонстрируя тем самым масштаб российско-украинской войны и ее влияния на мировую политику".

По мнению эксперта, Китай не может занимать иной позиции, поскольку уже воспринимает РФ как своего "младшего партнера". И пытается ей помогать тем или иным способом.

"Всё происходящее свидетельствует о необходимости Украине побеждать на поле боя и продолжать искать политическую поддержку в разных частях мира", – констатирует Евгений Магда.

Есть две основные цели, которые преследует Китай, представив свое видение разрешения российско-украинской войны

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев предполагает, что если Китай выдвинул план по мирному урегулированию конфликт в Украине, остановке войны, то речь, похоже, не идет о том, что он собирался или собирается предоставлять РФ летальное оружие.

"В то же время, если эти китайские предложения будут отвергнуты Западом и Украиной, у КНР может появиться повод, чтобы глубже, больше, дольше вовлекаться в эту войну на стороне России. Не обязательно сразу поставками летального оружия. Но в будущем – всё возможно. Ставка, вероятно, делалась именно на это", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что дипломатически Китай и так на стороне России, о чём свидетельствует их общая позиция на недавнем саммите министров финансов и центробанков стран G20. По сути, две эти страны заблокировали итоговую резолюцию с осуждением военной агрессии РФ. Более скоординировано, по словам Вадима Карасева, действуют китайцы с россиянами и в ООН.

Эксперт выделяет две основные цели, которые преследует Китай, представив свое видение разрешения российско-украинской войны.

Во-первых, это претензия на некое морально-политическое лидерство в мире. По логике Китая, он – единственный из пятерки постоянных членов Совбеза ООН (входят также Россия, Великобритания, США, Франция) выступает за дипломатическое решение войны. Опять же, по логике Китая, три страны Запада, входящие в Совбез, помогая Украине финансово, вооружением и боеприпасами, оттягивают приход мира. И КНР важно, чтобы те же латиноамериканские, африканские государства, где он имеет инвестиционные, экономически интересы, видели именно такую его позицию. Так что это еще и претензия обойти западные страны в неком мировом моральном лидерстве.

Во-вторых, продолжает Вадим Карасев, мирный план от КНР имеет целью не столько представить эффективный документ по прекращению войны, сколько – создать повод для дальнейшего дипломатического, экономического, стратегического сближения Пекина и Москвы.

"Быстрое и где-то даже категоричное отрицание плана Китая со стороны американцев (в частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что после первого пункта, где заявляется о незыблемости и территориальной целостности, суверенитета, независимости государства – как незыблемого принципа мировой политики, мировой безопасности – уже можно не смотреть, потому как предложения не предполагают вывод российских войск с оккупированных территорий) и украинцев – может использоваться КНР как повод укреплять военно-стратегическое партнерство с РФ. Китаю это важно как единственно возможный ответ на сеть блоков, союзов и альянсов, которые имеет Запад по всему миру, в том числе в Восточной Азии, – считает эксперт. – Речь о том же НАТО, а также о таком новом трехстороннем оборонном альянсе как тот же AUKUS (образован Австралией, Великобританией и США 15 сентября 2021 года и направлен, по мнению аналитиков, на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря – прим. ред.). А вот Россия и Китай не входят в подобные мощные союзы. И в Пекине (да и в Москве), думаю, считают стратегически и геополитически важным подобное сближение друг с другом".

Вот почему был представлен этот план, констатирует эксперт. Чтобы, получив предсказуемо отрицательную рецензию со стороны Украины и Запада, Китай продолжил сближаться с Россией по дипломатическому и военно-стратегическому треку.

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