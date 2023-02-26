Зачем Китаю понадобился «мирный план» прекращения войны в Украине – какой ход КНР будет следующим

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Кравцев Сергей
В Украине и за ее пределами активно продолжают обсуждать "мирный план" Китая по урегулированию российско-украинской войны. Свое мнение высказал президент Зеленский, главы Франции и Беларуси собираются вскоре посетить КНР, судя по всему, так же с прицелом убедить Пекин занять более четкую позицию (правда, у Макрона и Лукашенко тут, похоже, разные задачи). В свою очередь, США предупреждают Китай, не желающий открыто осуждать российскую агрессию, о неизбежной ответственности, если Пекин будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины. О чем говорит китайский ход в этой войне? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:
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Выходит это не особо успешно, продолжает эксперт, потому что российско-украинская война называется "украинским кризисом", предложенные пункты являются в определенных моментах неоднозначными, не просматривается возможность их эффективной реализации.
По мнению эксперта, Китай не может занимать иной позиции, поскольку уже воспринимает РФ как своего "младшего партнера". И пытается ей помогать тем или иным способом.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев предполагает, что если Китай выдвинул план по мирному урегулированию конфликт в Украине, остановке войны, то речь, похоже, не идет о том, что он собирался или собирается предоставлять РФ летальное оружие.
Он отмечает, что дипломатически Китай и так на стороне России, о чём свидетельствует их общая позиция на недавнем саммите министров финансов и центробанков стран G20. По сути, две эти страны заблокировали итоговую резолюцию с осуждением военной агрессии РФ. Более скоординировано, по словам Вадима Карасева, действуют китайцы с россиянами и в ООН.
Эксперт выделяет две основные цели, которые преследует Китай, представив свое видение разрешения российско-украинской войны.
Во-первых, это претензия на некое морально-политическое лидерство в мире. По логике Китая, он – единственный из пятерки постоянных членов Совбеза ООН (входят также Россия, Великобритания, США, Франция) выступает за дипломатическое решение войны. Опять же, по логике Китая, три страны Запада, входящие в Совбез, помогая Украине финансово, вооружением и боеприпасами, оттягивают приход мира. И КНР важно, чтобы те же латиноамериканские, африканские государства, где он имеет инвестиционные, экономически интересы, видели именно такую его позицию. Так что это еще и претензия обойти западные страны в неком мировом моральном лидерстве.
Во-вторых, продолжает Вадим Карасев, мирный план от КНР имеет целью не столько представить эффективный документ по прекращению войны, сколько – создать повод для дальнейшего дипломатического, экономического, стратегического сближения Пекина и Москвы.
Вот почему был представлен этот план, констатирует эксперт. Чтобы, получив предсказуемо отрицательную рецензию со стороны Украины и Запада, Китай продолжил сближаться с Россией по дипломатическому и военно-стратегическому треку.
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