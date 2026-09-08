Китай обратился с просьбой к Украине: о чем Пекин умолял не делать на территории РФ

Китай обращался в Украину с официальной просьбой не наносить удары по Владивостоку во время пребывания там китайской делегации высокого уровня. Об этом 8 сентября сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Речь идет о периоде проведения Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Российское мероприятие посетила китайская делегация во главе с вице-премьером Дин Сюэсяном. По данным японского издания Kyodo News, Пекин обратился в Киев с просьбой воздержаться от атак, чтобы избежать эскалации и обеспечить безопасность своих представителей.

Тихий подтвердил, что соответствующее обращение действительно поступило в украинский МИД. По его словам, Украина приняла просьбу к сведению. В то же время, дипломат подчеркнул, что это не первый подобный случай. По его словам, Китай уже обращался с аналогичными просьбами во время визитов своих чиновников в Россию.

"Китайская сторона действительно обратилась в МИД Украины с официальной просьбой не наносить удары по той части территории Российской Федерации, где будет находиться делегация КНР высокого уровня. Мы считаем, что это является признанием субъектности Украины", — заявил Тихий.

Город Владивосток расположен на российском Дальнем Востоке, более чем в 6,5 тысяч километрах от Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай мог отправить в Россию десятки тонн материалов для производства компонентов дронов-камикадзе.

Также "Комментарии" писали, что украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников раскрыл коварную многошаговку Путина.