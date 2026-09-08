Китай звернувся з проханням до України: про що Пекін благав не робити на території РФ

Китай звертався до України з офіційним проханням не завдавати ударів по Владивостоку під час перебування там китайської делегації високого рівня. Про це 8 вересня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел

Йдеться про період проведення Східного економічного форуму, який проходив у Владивостоці з 1 до 4 вересня. Російський захід відвідала китайська делегація на чолі з віцепрем'єром Дін Сюесяном. За даними японського видання Kyodo News, Пекін звернувся до Києва з проханням утриматися від атак, аби уникнути ескалації та гарантувати безпеку своїх представників.

Тихий підтвердив, що відповідне звернення справді надійшло до українського МЗС. За його словами, Україна взяла прохання до відома. Водночас дипломат наголосив, що це не перший подібний випадок. За його словами, Китай уже звертався з аналогічними проханнями під час візитів своїх високопосадовців до Росії.

"Китайська сторона дійсно звернулася до МЗС України з офіційним проханням не завдавати ударів по тій частині території Російської Федерації, де перебуватиме делегація КНР високого рівня. Ми вважаємо, що це є визнанням суб’єктності України", — заявив Тихий.

Місто Владивосток розташоване на російському Далекому Сході, більш ніж за 6,5 тисячі кілометрів від України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай міг відправити до Росії десятки тонн матеріалів для виробництва компонентів дронів-камікадзе.

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