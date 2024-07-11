НАТО назвало страну, которая стимулирует Путина продолжать войну

Китайская Народная Республика стала решающим фактором, способствующим войне России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита НАТО.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"КНР стала решающим фактором войны России против Украины из-за своего так называемого "безграничного" партнерства и широкомасштабной поддержки оборонно-промышленной базы России. Это усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности", — говорится в сообщении.

Как следствие, Альянс призвал Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение целей и принципов Устава ООН — прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий РФ.

В документе уточнили, что речь идет о передаче материалов двойного назначения. В частности, компоненты оружия, оборудования и сырья, служащие ресурсами для оборонного сектора России.

"КНР не может разрешить самую большую войну в Европе в новейшей истории без того, чтобы это негативно повлияло на ее интересы и репутацию", — резюмировали в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — необратимый путь, но не более: НАТО назвало условие приглашения Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай сделал свой выбор в войне РФ против Украины: какое решение теперь готовит НАТО.

Ранее "Комментарии" информировали – у России может стать еще больше дронов-камикадзе, но уже не иранских, а китайских. Ведь китайские компании совместно с российскими разработчиками разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский "Шахед", которым активно атакуют Украину. Об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.



