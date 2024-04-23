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Китай объяснил США свое сотрудничество с Россией

В Китае предлагают США не считаться с войной в Украине и сотрудничество КНР с РФ, которые стали проблемой между Пекином и Вашингтоном.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный директор департамента по делам Северной Америки и Океании в МИДе Китая Ян Тао заявил, что Пекин будет призывать США не воспринимать сотрудничество КНР с РФ, как способ поддержать Москву в войне в Украине.

Китай объяснил США свое сотрудничество с Россией

Представитель МИД Китая Ян Тао. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс CGTN, Китай будет сосредоточен на пяти целях во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые будут касаться отношений между странами.

"Пять целей — это установление правильного понимания, укрепление диалога, эффективное урегулирование разногласий, содействие взаимовыгодному сотрудничеству и совместное исполнение обязанностей как больших стран", — сказал Ян Тао.

Одной из тем переговоров станет война в Украине и сотрудничество Китая с Россией. В этом контексте Ян Тао отметил, что США должны также "подумать о своей ответственности" по поводу войны в Украине и не критиковать Китай из-за экономических связей с РФ.

По словам Тао, США перекладывает вину на Китай, дискредитирует страну и вводит односторонние санкции. В итоге китайское чиновник указал, что сотрудничество Пекина и Москвы не стоит рассматривать в контексте войны в Украине.

"Проблема Украины не проблема между Китаем и США, и США не должны превращать ее в проблему между двумя странами", — подытожил Ян Тао.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин поддержал идею провести "мирную конференцию" по войне в Украине. Однако глава Китая указывает, что она должна состояться с участием Украины и России.

Также "Комментарии" писал о реакции Кремля на предложенную Китаем инициативу по "мирной конференции".



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Источник: https://news.cgtn.com/news/2024-04-23/Chinese-Foreign-Ministry-expounds-on-Blinken-s-visit-to-China-1t1TNNfoPCM/p.html
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