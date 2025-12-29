Китай объявил о масштабной мобилизации военных вокруг Тайваня: что известно

Китай объявил о мобилизации военных подразделений вокруг Тайваня и начале масштабных учений, направленных на проверку боевой готовности и демонстрацию силы. Маневры под названием "Миссия правосудия 2025" стартовали 29 декабря и охватывают акватории и воздушное пространство вокруг острова.

Китай начал масштабные военные учения у Тайваня. Фото из открытых источников

По данным Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), к учениям привлечены сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные подразделения. Активность сосредоточена в Тайванском проливе, а также к северу, юго-западу, юго-востоку и востоку от Тайваня.

Представитель НОАК Ши И заявил, что обучение включают патрулирование, проверку морской и воздушной обороны, отработку совместных операций, блокировку ключевых портов и районов, а также сценарии сдерживания за пределами архипелага. По его словам, во время сближения кораблей и самолетов по разным направлениям войска отрабатывают координацию между разными родами войск.

В Пекине подчеркивают, что маневры являются "строгим предупреждением" силам, выступающим за независимость Тайваня, а также сигналом против внешнего вмешательства. Кроме того, китайские военные сообщили о запланированных учениях с боевой стрельбой в пяти районах вокруг Тайваня и призвали гражданские суда и самолеты избегать этих зон.

В НОАК называют обучение "законным и необходимым шагом" для защиты суверенитета и национального единства Китая. Тайбэй традиционно отвергает претензии КНР, отмечая свой суверенитет.

