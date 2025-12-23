Китай з погрозами відреагував на заяву Зеленського про нові санкції України проти громадян КНР

Китайська влада публічно відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку нових санкцій проти осіб і компаній, які сприяють агресивній війні Росії. У Пекіні закликали Україну утриматися від нових обмежень щодо громадян і бізнесу КНР та заявили про готовність до заходів у відповідь.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу прокоментував можливе включення громадян КНР до українських санкційних списків.

"Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не підтримані Радою Безпеки ООН", – сказав Лінь.

За словами Ліня, українська сторона має "виправити свою поведінку" та уникати, як він висловився, "неправомірних дій" щодо Китаю. Китайський дипломат також заявив, що у разі запровадження санкцій Пекін захищатиме своїх громадян і компанії всіма доступними засобами.

"Китай буде захищати свої підприємства і громадян у разі запровадження проти них українських санкцій і залишає за собою право вжити заходів у відповідь", — додав представник МЗС КНР.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року Україна ухвалить додаткові санкції проти російських суб’єктів, а також іноземних осіб, причетних до підтримки війни. За його словами, йдеться не лише про громадян Росії, а й про представників інших держав, зокрема Китаю.

