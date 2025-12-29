Китай оголосив про масштабну мобілізацію військових навколо Тайваню: що відомо

Китай оголосив про мобілізацію військових підрозділів навколо Тайваню та початок масштабних навчань, які мають на меті перевірку бойової готовності та демонстрацію сили. Маневри під назвою "Місія правосуддя 2025" стартували 29 грудня і охоплюють акваторії та повітряний простір довкола острова.

Китай почав масштабні військові навчання біля Тайваню. Фото з відкритих джерел

За даними Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), до навчань залучені сухопутні війська, військово-морський флот, військово-повітряні сили та ракетні підрозділи. Активність зосереджена у Тайванській протоці, а також на північ, південний захід, південний схід і схід від Тайваню.

Представник НВАК Ши Ї заявив, що навчання включають патрулювання, перевірку морської та повітряної оборони, відпрацювання спільних операцій, блокування ключових портів і районів, а також сценарії стримування за межами архіпелагу. За його словами, під час зближення кораблів і літаків з різних напрямків війська відпрацьовують координацію між різними родами військ.

У Пекіні наголошують, що маневри є "суворим попередженням" силам, які виступають за незалежність Тайваню, а також сигналом проти зовнішнього втручання. Крім того, китайські військові повідомили про заплановані навчання з бойовою стрільбою у п’яти районах навколо Тайваню та закликали цивільні судна й літаки уникати цих зон.

У НВАК називають навчання "законним і необхідним кроком" для захисту суверенітету та національної єдності Китаю. Тайбей традиційно відкидає претензії КНР, наголошуючи на власному суверенітеті.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров зробив жорстку заяву про Тайвань і попередив Японію.

Також "Коментарі" писали, що Китай з погрозами відреагував на заяву Зеленського про нові санкції України проти громадян КНР.