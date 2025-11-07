logo

Китай окончательно перестает быть союзником Путина: приведенные факты поражают
НОВОСТИ

Китай окончательно перестает быть союзником Путина: приведенные факты поражают

Торговля между Пекином и Москвой постепенно замедляется.

7 ноября 2025, 10:30
Автор:
В октябре 2025 года экспорт Китая в Россию в юанях претерпел наибольшее сокращение за последние восемь месяцев. На двустороннюю торговлю оказывают давление замедление спроса на российские товары и последствия западных санкций, отмечает агентство Reuters.

Китай окончательно перестает быть союзником Путина: приведенные факты поражают

Фото: из открытых источников

Поставки из Китая в Россию в октябре снизились на 22% в годовом исчислении и достигли 60,46 млрд юаней (примерно 8,49 млрд долларов). Это уже седьмой месяц, когда китайский экспорт демонстрирует негативную динамику. Для сравнения, в сентябре падение составило 21,2%.

Импорт из России в Китай одновременно увеличился на 2,5% в годовом исчислении, но темпы роста замедлились по сравнению с 3,8% в сентябре. Общий объем торговли между двумя странами продолжает уменьшаться: с января по октябрь он сократился на 8,7% до 1,31 трлн юаней.

По итогам десяти месяцев 2025 г. китайский экспорт в Россию снизился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После рекордного 2024 г. экономическая активность между Пекином и Москвой демонстрирует явное замедление, несмотря на попытки обеих сторон поддержать торговлю и минимизировать влияние внешних факторов.

Китай испытывает негативное влияние американских пошлин и ограничений в сфере технологий, в то время как Россия сталкивается с усилением западных санкций из-за войны в Украине. Эти факторы создают серьезные препятствия для развития двусторонней торговли и вынуждают обе страны пересматривать торговые стратегии, чтобы сохранить экономические связи на стабильном уровне.

Как уже писали "Комментарии", Еврокомиссия активизирует переговоры с бельгийским правительством по предоставлению Украине масштабного кредита в размере 140 млрд евро, сообщает Politico. Цель — использовать хранящиеся в бельгийском депозитарии замороженные российские активы для финансирования трехлетней "финансовой передышки" для Киева.



