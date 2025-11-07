Китай остаточно перестає бути союзником Путіна: наведені факти вражають

У жовтні 2025 року експорт Китаю до Росії в юанях зазнав найбільшого скорочення за останні вісім місяців. На двосторонню торгівлю тиснуть уповільнення попиту на російські товари та наслідки західних санкцій, зазначає агентство Reuters.

Фото: з відкритих джерел

Поставки з Китаю до Росії у жовтні знизилися на 22% у річному вимірі та досягли 60,46 млрд юанів (приблизно 8,49 млрд доларів). Це вже сьомий місяць поспіль, коли китайський експорт демонструє негативну динаміку. Для порівняння, у вересні падіння становило 21,2%.

Імпорт із Росії до Китаю водночас збільшився на 2,5% у річному обчисленні, але темпи зростання сповільнилися порівняно з 3,8% у вересні. Загальний обсяг торгівлі між двома країнами продовжує зменшуватися: з січня по жовтень він скоротився на 8,7%, до 1,31 трлн юанів.

За підсумками десяти місяців 2025 року китайський експорт до Росії знизився на 11,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Після рекордного 2024 року економічна активність між Пекіном і Москвою демонструє явне уповільнення, незважаючи на спроби обох сторін підтримати торгівлю та мінімізувати вплив зовнішніх факторів.

Китай відчуває негативний вплив американських мит та обмежень у сфері технологій, тоді як Росія стикається з посиленням західних санкцій через війну в Україні. Ці фактори створюють серйозні перешкоди для розвитку двосторонньої торгівлі та змушують обидві країни переглядати торговельні стратегії, щоб зберегти економічні зв’язки на стабільному рівні.

