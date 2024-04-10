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Китай откровенно играет на стороне РФ. Призвал задуматься о первопричинах «кризиса» в Украине

Представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга заявила, что нет вины Пекина в том, что в Украине происходит «кризис», пишет Укринформ. Она призвала Запад задуматься над его первопричинами

сегодня, 20:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Китай возмущен тем, что некоторые страны якобы переводят на Китай ответственность за "кризис" в Украине, заявила Мао Нин. Очевидно, речь идет о том, что страны Запада выступают против сотрудничества Пекина с Кремлем. Более того, глава Госдепа США Энтони Блинкен недавно сообщил, что Китай нарастил военно-промышленную поддержку страны-агрессора и это беспокоит.

Китай откровенно играет на стороне РФ. Призвал задуматься о первопричинах «кризиса» в Украине

Китай и Россия

Впрочем, Мао Нин заявила, что в сложившейся ситуации Китай имеет право "нормально сотрудничать" с Россией. Она подчеркнула, что Запад не должен вмешиваться и ограничивать сотрудничество двух стран.

"Китай не подвергнется ни обвинениям, ни давлению"
, — заявила представитель китайского МИД.

При этом она в очередной раз назвала войну в Украине "кризисом". Кроме того, подчеркнула, что Пекин в этом вопросе всегда занимал конструктивную и объективную позицию. По ее словам, Китай и дальше поддерживает проведение мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.

Также Мао Нин посоветовала Западу проанализировать "первопричины" войны, а также принять такие меры, которые помогут достичь мира.

При этом известно, что Китай поддерживает Россию и называет первопричиной войны угрозу РФ со стороны Запада из-за расширения своего влияния на Украину. При этом в Кремле неоднократно говорили, что начали войну в Украине, чтобы не разрешить НАТО приблизиться к своим границам.

Кроме того, Китай считает, что в войне в Украине не должно быть ни победителей, ни проигравших. Также там считают, что на саммит мира в Швейцарию следует пригласить и Россию. Только в этом случае Пекин поддержит его проведение.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3850751-kitaj-zaklikae-ne-perekladati-na-nogo-provinu-za-krizu-v-ukraini-mzs.html
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