Китай отменил авиаперелеты из РФ: детали

Китай, продолжающий поддерживать дружеский диалог с РФ, неожиданно принял неприятное решение для российской авиакомпании, запретив ей совершать перелеты в Пекин. Об этом сообщает издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Пекин и Москва продолжают поддерживать дружеские отношения. Фото из открытых источников

Как известно, после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину западные государства заблокировали авиаперелеты российских самолетов. На этот раз аналогичное решение принял на первый взгляд дружественный Китай.

Как пишет издание, топ-менеджеры аэропорта Пекина сообщили авиакомпании "Россия", что отказываются в дальнейшем принимать и обслуживать ряд ее рейсов. В частности, пекинский аэропорт отказался подписывать с российской авиакомпанией договор о дальнейшем обслуживании.

Отмечается, что российский перевозчик обратился к правительству РФ, попросив его решить с Пекином вопрос о возобновлении рейсов. Однако, по информации издания, в Китае проигнорировали запрос российского правительства.

В этой связи, авиакомпания "Россия" вынуждена была отменить рейсы в китайскую столицу. В частности, авиакомпании пришлось отменить рейсы из Владивостока, назначенные на 18 и 20 декабря, из Иркутска (рейс на 21 декабря) и Красноярска (рейс на 19 декабря).



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация Белого дома надеется, что уже в январе следующего года американские конгрессмены проголосуют за законопроект о дополнительном финансировании военной помощи для Украины. К концу декабря Белый дом объявит еще один пакет военной помощи Украине, который станет одним из последних в рамках текущего финансирования.

